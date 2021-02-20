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20.02.2021 04:53
Рубрика: В мире

Кипр станет доступным для отдыха россиян с апреля

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Республика Кипр откроет двери для российских туристов, вероятнее всего, не ранее чем с первого апреля. Об этом сообщили в посольстве России в Никосии со ссылкой на решение Совета министров Республики.

Фото: iStock
На Кипре отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений

"Минздрав Кипра будет каждую неделю пересматривать категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки, - со ссылкой на дипведомство пишет ТАСС. - В минувшую среду Совет министров Республики Кипр внес поправки к постановлению о планах постепенного возобновления полетов на остров и открытию аэропортов с первого марта".

Сейчас пересечь границу могут только граждане Кипра, а также россияне с видом на жительство или имеющие в стране родственников. Напомним, Кипр планировал с первого марта открыть въезд для туристов из 56 стран, в том числе России.

Ранее сообщалось, что с первого марта Кипр разделит страны мира на три категории в зависимости от ситуации с коронавирусом в них. Представителям стран "красной категории" понадобятся ПЦР-тест для въезда (не ранее чем за 72 часа до поездки). Нужно будет сделать тест и по прибытии. Гражданам из стран из "оранжевой" зоны потребуется только тест для въезда. А вот туристам из стран "зеленой зоны" предоставлять тесты вообще будет не нужно.

Тесты на коронавирус перед поездкой туристы должны делать за свой счет. А вот выборочное тестирование пассажиров по прилету станет бесплатным. Кроме того, все прибывающие на Кипр должны будет зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass за 24 часа до вылета.

В мире Европа Кипр Пандемия коронавируса COVID-19

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