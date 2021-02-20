Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.02.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Nissan X-Trail японской сборки оказался хуже американского

Текст: Константин Руссов

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) провело краш-тест нового поколения Nissan Rogue/X-Trail. По итогам испытаний кроссовер получил только 4 звезды в общем зачёте. Недобор баллов обусловлен неудовлетворительным уровнем безопасности переднего пассажира.

Фото: Пресс-служба Nissan.
Больше и технологичнее: представлен новый Nissan Qashqai

В компании Nissan сообщили, что модернизировали систему удержания пассажира, повторный краш-тест для оценки нововведений запланирован NHTSA на май. Модернизация затрагивает только автомобили, собираемые на заводе Nissan в Смирне.

До 28 января 2021 года Nissan Rogue поставлялся в США из Кюсю, Япония. Общий тираж импортированных кроссоверов составил примерно 50 тысяч единиц. В компании отметили, что в настоящее время прорабатывается вопрос по модернизации проданных Rogue/X-Trail японской сборки.

Мировая премьера нового Nissan Rogue состоялась летом 2020 года. Дизайн кроссовера был запатентован в России, но сроки выхода модели пока остаются неизвестными

#Nissan