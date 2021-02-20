Nissan X-Trail японской сборки оказался хуже американского

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) провело краш-тест нового поколения Nissan Rogue/X-Trail. По итогам испытаний кроссовер получил только 4 звезды в общем зачёте. Недобор баллов обусловлен неудовлетворительным уровнем безопасности переднего пассажира.

В компании Nissan сообщили, что модернизировали систему удержания пассажира, повторный краш-тест для оценки нововведений запланирован NHTSA на май. Модернизация затрагивает только автомобили, собираемые на заводе Nissan в Смирне.

До 28 января 2021 года Nissan Rogue поставлялся в США из Кюсю, Япония. Общий тираж импортированных кроссоверов составил примерно 50 тысяч единиц. В компании отметили, что в настоящее время прорабатывается вопрос по модернизации проданных Rogue/X-Trail японской сборки.

Мировая премьера нового Nissan Rogue состоялась летом 2020 года. Дизайн кроссовера был запатентован в России, но сроки выхода модели пока остаются неизвестными