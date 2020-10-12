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12.10.2020 10:02
Рубрика: Легковые авто

Новый Nissan X-Trail "засветился" в Роспатенте

Текст: Константин Руссов
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

В июне 2020 года компания Nissan представила новое поколение кроссовера Rogue, который в России продаётся под названием X-Trail. В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения новинки.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Отметим, что появление в базе ФИПС патентов внешнего вида автомобиля не означает, что производство будет локализовано в ближайшее время и что автомобиль будет выпускаться в таком виде, патент - "охранная грамота" от попыток позаимствовать другими лицами элементы дизайна.

Пока в России продаётся предыдущее поколение Nissan X-Trail, интерес к которому попытались оживить небольшим обновлений опций.

Продажи новой генерации кроссовера стартуют в США в конце октября, где Rogue/X-Trail можно купить со 186-сильным бензиновым двигателем 2.5 литра, вариатором и опциональной системой полного привода. Цена - от 25 650 долларов - столько же стоило прежнее поколение модели.

Фото: Роспатент
#Nissan