Обновленная Tesla Model S: первое фото с "баранкой" вместо штурвала

@Tesla Model S Refresh. First pics. Look at the Gearshifter sticker. No yoke and looks like Matrix Headlights??? pic.twitter.com/SFVsPclTWh — Ove Kroeger T&T Emobility (@KroegerOve) February 17, 2021

В конце января компания Tesla презентовала обновлённые Model S и Model X. Одна из особенностей модели - штурвал, установленный вместо традиционной "баранки", к которому есть важный вопрос: пропустят ли такое решение органы сертификации?

На сайте Reddit было опубликованы фото, на которых обновлённый седан Tesla Model S оснащён рулевым колесом. Оно имеет другой дизайн, нежели у дореформенной версии модели.

Также автор фото обратил внимание, что у автомобиля нет рычагов управления, функции которых могут быть перенесены на клавиши в самом низу центральной консоли - на фото на них наклеены белые стикеры.

Вероятно, штурвал, показанный в январе, будет опциональным решением в зависимости от региона дистрибьюции моделей Tesla. Например, в Европе электрокар с новым типом руля пока остаётся в рамках закона, потому что законодательная база не содержит регламента, определяющим форму органа управления, а вот в США определиться, как быть со штурвалом Tesla, пока не могут.