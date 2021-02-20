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20.02.2021 16:11
Рубрика: Легковые авто

Почему машина бьется током

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Истории о самовозгорании новых автомобилей попадаются в новостях довольно часто: это может произойти не только с китайскими производителями, но даже и с проверенными десятилетиями немецкими. Статическое электричество на кузове в сочетании с утечкой топлива может кончиться печально.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Почему электризуется кузов? Во время движения автомобиля его обтекают воздушные потоки, из-за трения на диэлектриках образуются электрические заряды.

Как правило, речь идет о фарах, пластиковых бамперах, решетке радиатора и других деталях. На шинах и дисках во время езды возникает напряжение, и чем дольше поездка - тем сильнее электрическое поле. Климатические условия тоже играют свою роль: самый большой заряд возникает при сухой и морозной погоде.

В салоне автомобиля тоже происходит электризация. Например, человек в синтетической одежде при трении об обивку или чехлы может создавать электромагнитное поле. Опасная ситуация бывает, когда после этого он выходит из машины на АЗС и берется рукой за заправочный пистолет, пишет aif.ru. Любая искра может привести к серьезному пожару.

Накоплению электричества на кузове способствуют поломки электрооборудования или установленная с ошибками сигнализация. Если провода отходят от разъемов, то при касании машины человек может ощущать разряд. Бывает, что проблемы возникают из-за износившихся свечей.

Заземление кузова - это самый простой способ решения проблемы. У старых автомобилей часто можно видеть резиновую полоску сзади, волочащуюся по дороге. Это антистатик, имеющий внутри электрод. Соединяясь с металлическими частями кузова он снимает разряды и снижает риск возгорания. Установить его несложно. Но если автомобиль часто бьется током - стоит проверить его электрику.

#авто