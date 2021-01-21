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21.01.2021 05:31
Рубрика: Легковые авто

В Haval решили отозвать все кроссоверы F7 и F7x российского производства

Текст: Андрей Полухин

Все кроссоверы Haval F7 и F7x подлежат отзыву у владельцев. Производитель планирует заменить на них топливопроводные трубки. По одной из предварительных версий, именно повреждения этих шлангов могли стать первопричиной самовозгораний автомобилей, которые произошли накануне Нового года в Ханты-Мансийском автономном округе.

Фото: ADAC
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В сообщении об отзыве кроссоверов представители Haval, впрочем, не называют конкретную причину ЧП с машинами. Скорее всего, экспертиза частично или полностью сгоревших автомобилей еще продолжается. Тем не менее в компании сделали вывод, что "вероятно нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при транспортировке".

В итоге с 20 января планируется отозвать для замены трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром 16 075 автомобилей Haval F7 и F7X, реализованных с мая 2019 года по январь 2021 года. То есть, за весь период их российского производства.

"Специалисты официальных дилерских центров Haval проинформируют владельцев соответствующих автомобилей о необходимости посетить ближайший официальный дилерский центр Haval для проведения ремонтных работ", - сообщили в Haval. Кроме того, компания организовала круглосуточную "горячую линию", на которой обещает ответить на все возникающие вопросы.

Напомним, ранее случаями самовозгорания автомобилей заинтересовались в Росстандарте.

Haval F7 и F7X выпускают на тульском заводе компании. Цена автомобилей - от 1 579 000 до 2 059 000 рублей.

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