Возобновилось движение по Крымскому мосту

Ограничения для движения легкового и грузового транспорта по Крымскому мосту, введенные в накануне из-за непогоды, сняты. Сейчас эта транспортная артерия работает в штатном режиме, рассказали в пресс-службе управления дорог "Тамань".

"В субботу, 20 февраля, в 06.00 по московскому времени были сняты ограничения для движения легкового транспорта. Движение грузового транспорта возобновлено в 06.30 мск", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Отмечается, что дорожное покрытие очищено полностью, идет противогололедная обработка. Работают 50 единиц дорожной техники. Израсходовано более 700 тонн противогололедных материалов. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Напомним, в Крыму и Краснодарском крае прошли обильные снегопады. Осадки и сильный ветер стали причинами временной приостановки движения по Крымскому мосту.