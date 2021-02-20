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20.02.2021 07:45
Рубрика: Происшествия

Возобновилось движение по Крымскому мосту

Фото: МЧС России/ ТАСС Фото: МЧС России/ ТАСС
Фото: МЧС России/ ТАСС

Ограничения для движения легкового и грузового транспорта по Крымскому мосту, введенные в накануне из-за непогоды, сняты. Сейчас эта транспортная артерия работает в штатном режиме, рассказали в пресс-службе управления дорог "Тамань".

Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги
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"В субботу, 20 февраля, в 06.00 по московскому времени были сняты ограничения для движения легкового транспорта. Движение грузового транспорта возобновлено в 06.30 мск", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Отмечается, что дорожное покрытие очищено полностью, идет противогололедная обработка. Работают 50 единиц дорожной техники. Израсходовано более 700 тонн противогололедных материалов. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Напомним, в Крыму и Краснодарском крае прошли обильные снегопады. Осадки и сильный ветер стали причинами временной приостановки движения по Крымскому мосту.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Экономика Транспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Мост через Керченский пролив

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