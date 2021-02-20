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Рубрика: Экономика

Стоимость биткоина впервые превысила 56 тысяч долларов

Стоимость биткоина в очередной раз преодолела психологическую отметку и установила рекорд. По данным на 00:25 мск на бирже Binance биткоин рос в цене на 7,8 процента - до 56 тысяч долларов.

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По данным портала CoinMarketCap, определяющего среднюю цену по ряду бирж, биткоин дорожает на 7,9 процента - до 56,1 тысячи долларов, пишет РИА Новости. В пятницу эта криптовалюта трижды за сутки обновила исторический максимум, превысив отметку в 55 тысяч долларов.

Биткоин начал взлетать в цене в конце 2020 года, превысив исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. Скачок курса криптовалюты в феврале этого года спровоцировали действия Tesla. Ажиотаж вызвало сообщение компании о покупке биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов.

По мнению эксперта Российского института стратегических исследований, кандидата экономических наук Михаила Беляева, после взрывного роста курса биткоин, скорее всего, ждет коррекция. Курс криптовалюты очень сильно зависит от "информационных вбросов". "У биткоина нет материальной основы, кроме доверия к нему со стороны пользователей", - объяснил экономист.

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