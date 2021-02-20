WhatsApp отказался менять правила. Их нужно будет принять

Разработчики WhatsApp не намерены менять правила обслуживания пользователей, однако собираются вести активную разъяснительную работу.

Компания уже использует функцию "Статус" в мессенджере, чтобы рассказывать о том, что использование приложения безопасно. Вскоре в WhatsApp планируют разместить баннер с дополнительной информацией о политике использования пользовательских данных, говорится в официальном сообщении.

Позднее в приложении будут появляться напоминания о необходимости ознакомиться с обновлениями в правилах и принять их для дальнейшего использования WhatsApp, отмечают разработчики.

Напомним, что новые правила стали поводом для критики и повлекли отток аудитории в другие мессенджеры. Обновленные условия использования предусматривают передачу Facebook личных данных пользователей. После этого разработчики перенесли внедрение новых правил на несколько месяцев.