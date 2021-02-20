WhatsApp рассказал, что будет с пользователями, которые не примут правила

Несмотря на критику со стороны пользователей, WhatsApp намерен внедрить новые правила обслуживания уже 15 мая этого года. Информация об этом опубликована на официальном сайте мессенджера.

В компании пообещали не удалять аккаунты, владельцы которых не согласятся с обновленными условиями обслуживания. Однако их возможности будут ограничены: в частности, они не смогут читать и отправлять сообщения в приложении - им будут доступны только входящие звонки и уведомления.

Эта функциональность будет доступна "в течение короткого времени", предупредили в WhatsApp.

Тем, кто намерен отказаться от использования мессенджера и удалить учетную запись, будут доступны функция экспорта чатов и резервное копирование данных.