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WhatsApp рассказал, что будет с пользователями, которые не примут правила

Текст:   Антон Благовещенский
20.02.2021,  
23:18
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Несмотря на критику со стороны пользователей, WhatsApp намерен внедрить новые правила обслуживания уже 15 мая этого года. Информация об этом опубликована на официальном сайте мессенджера.

В компании пообещали не удалять аккаунты, владельцы которых не согласятся с обновленными условиями обслуживания. Однако их возможности будут ограничены: в частности, они не смогут читать и отправлять сообщения в приложении - им будут доступны только входящие звонки и уведомления.

WhatsApp отказался менять правила. Их нужно будет принять

Эта функциональность будет доступна "в течение короткого времени", предупредили в WhatsApp.

Тем, кто намерен отказаться от использования мессенджера и удалить учетную запись, будут доступны функция экспорта чатов и резервное копирование данных.

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Фото: Скриншот YouTube
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