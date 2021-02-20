За "Ниву" с очень странным салоном попросили 4 млн рублей

За бывшую инкассаторскую "Ниву" ВАЗ-2131, которая оборудована удлиненным бронированным кузовом и окрашена в камуфляжный цвет, попросили 4 млн рублей. Главная особенность внедорожника - задняя часть салона отделана в стиле квартир 1990-х годов. Объявление о продаже машины появилось на сайте "Авто.ру".

На внутренних стенках висят картины, между сиденьями расположился столик с посудой в корзине, под ним - термос. Пара раздельных задних кресел отделана кожей. В спинках передних сидений есть столики для задних пассажиров. На полу постелен линолеум.

Эта "Нива" 2007 года выпуска, ее пробег составляет 110 000 километров. Она оснащена силовыми бамперами и дополнительным светодиодным освещением.

Продавец утверждает, что автомобиль находится в идеальном техническом состоянии и не требует ремонта. У него родной двигатель 1,7 литра мощностью 81 л.с. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Москве продают реэкспортную версию Lada Niva 1988 года выпуска. За редкий автомобиль просят 485 000 рублей.

Фото: www.auto.ru

Фото: www.auto.ru