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21.02.2021 11:11
Рубрика: Общество

Вирусолог рассказал о мерах профилактики птичьего гриппа H5N8

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Одной из наиболее действенных мер профилактики птичьего гриппа является отказ от употребления в пищу дикой птицы, плохо обработанного мяса, а также сырых яиц. Об этом заявил глава научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Фото: Karen Ducey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В России приступили к созданию вакцины от штамма птичьего гриппа H5N8

По мнению вирусолога, контакт человека с потенциально опасными вирусами может произойти на охоте, во время путешествий или, например, при посещении экзотических ресторанов.

Эксперт отметил, что сейчас принимаются серьезные меры, чтобы не допустить распространения нового штамма птичьего гриппа - локализуются очаги, ученые приступают к изучению инфекции.

"Будут секвенировать, сравнивать с эталонными и уже существующими вирусами, и будут оценивать эффективность существующих методов диагностики и противовирусной терапии", - отметил эксперт в эфире телеканала "Мир".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении птичьего гриппа у семи сотрудников птицефабрики на юге России. При этом она отметила, что ведомство не допускает возможности широкого распространения на территории нашей страны высокопатогенного штамма птичьего гриппа

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