Фонд Александра Колдера выложил архив художника в открытый доступ

Его мобили многие зрители помнят по выставке в 2015 года, привезенной в Москву ГМИИ имени А.С.Пушкина и нью-йоркским фондом Александра Колдера.

Открытый архив, разумеется, интересен художникам и исследователям. Впрочем, думаю, что его рисунки животных, которые прямо на глазах превращают точно схваченные позы, жесты, движения кошек и львов, верблюдов и обезьян, пеликанов и петухов в выразительнейшие иероглифы, понравятся многим.

Среди радостных открытий разделе в "Работы" - архивные фильмы о мобилях и монументальных работах Александра Колдера. В этом разделе есть фильм Ханса Рихтера "Александр Колдер: путешествие из цирка на Луну" (1963), снятый Арнольдом Иглом. Тут все неожиданно. Во-первых, то, что Ханс Рихтер, художник, режиссер, теоретик, известный первыми визуальными экспериментами с абстракцией в кино, дадаист, который оказался дедушкой "оп-арта", на склоне лет сделал изящный 12-минутный фильм, очень похожий на детскую анимацию.

Фильм практически обходится без слов, если не считать коротенького титра вначале с цитатой Джеймса Суини о том, как Колдер с помощью обычной проволоки умудрился выразить восторг, энергию, энтузиазм юности и нашел новый язык скульптуры. Зато Рихтер щедро использует кинематографические трюки, заставляя с помощью обратной проекции сплющенные консервные банки распрямляться и запрыгивать в ведро… Он открывает секреты Колдера, который похож на создателя игрушечного театра и демиурга одновременно. Художник переворачивает огромные пни, из обычной ложки создает род ветряных мельниц, оживающих от его дуновения, а из консервных банок - персонажей театра, где над сценой улыбаются жестяной Месяц и круглолицее Солнце…

Кажется, все эти герои, сделанные из подручного материала, должны были побудить Рихтера вспомнить дадаистов времен собственной юности. И, правда, тени старого гиньоля мелькнут порой в этих сказках "дедушки Колдера". Но все же главным образом Рихтер вспоминает немой фильм своего детства - "Путешествие на Луну" (1902) Жоржа Мельеса. Первый фантастический фильм, который Мельес снял с веселой изобретательностью, оказался лукавой пародией, поддразнивающей поклонников Жюль Верна и Герберта Уэллса. И вот это же торжество кинематографической стихии, пародийной, фантазийной, полной радости жизни и юмора, переполняет фильм Ханса Рихтера о мобилях Александра Колдера.

Эта встреча былого дадаиста с комедийной "космической Одиссей" образца 1902 года, разумеется, не случайно происходит в фильме, сделанном в 1963 году. Только что мир выучил русское слово "Спутник", и имя Юрий Гагарин стало одним из самых известных на планете. Вспоминая "Путешествие на Луну" Мельеса, Ханс Рихтер включает работы Колдера в контекст "космической" истории ХХ века, и в контекст смежных искусств: от немого кино и цирка до кинетического искусств и нового языка скульптуры.