Названы автомобили, которыми владельцы довольны больше всего

Американский журнал Consumer Reports опубликовал отчёт об удовлетворённости покупателей своими транспортными средствами.

Аналитики издания подготовили соответствующий рейтинг 2021 года, основанный на опросе автовладельцев из США. Помимо этого, важна была безопасность машин, учитывались показатели надёжности и дорожных испытаний.

Список возглавил японский бренд Mazda. Эта компания перешагнула на три позиции вверх по сравнению с прошлым рейтингом Consumer Reports. Жители Северной Америки также больше всего довольны следующими марками: BMW, Subaru, Porsche.

В топ-10 также вошли Honda, Lexus, Toyota, Chrysler, Buick и популярный в России Hyundai. При этом Kia ухудшила результат на 10 пунктов, Genesis рухнул на 13 позиций, а Lincoln на 15. Зато заметно поднялись уже упомянутые Honda, Chrysler и Buick.

Отметим, что люксовые бренды заняли лишь три строчки в первой десятке. Меньше всего владельцы довольны Alfa Romeo. Аутсайдерами оказались Land Rover, Mitsubishi, американский Jeep.

Ранее журнал Consumer Reports выяснил, что Mazda производит и самые надёжные автомобили.