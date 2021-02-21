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Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил об аномальных холодах по всей России

Текст: Ольга Игнатова
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

День защитника Отечества испытает россиян на прочность. Если в начале трехдневных праздников ожидается небольшое потепление, то на 23 февраля ударит мороз. Об этом "Российской газете " рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Так, например, 21 февраля в столичном регионе может выпасть 4-5 сантиметра снега, а температура воздуха днем максимум минус семь градусов. В ночь на 22 февраля начнет холодать - столбики термометров опустятся до отметки минус 15 градусов, местами до 23 мороза. Днем 22 февраля минус 11-13 и небольшой снег. А 23 февраля солнечно, днем минус 15-17 градусов , что ниже нормы на 10 градусов . При этом в ночь на 23-ое в отдельных районах Московской области до минус 33 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие пять дней от западных границ страны до Тихоокеанского побережья будут наблюдаться аномальные холода. "Наиболее холодная погода 23-го числа - на европейской территории, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае", - рассказал синоптик РИА Новости. Вильфанд уточнил, что в некоторых регионах холодную погоду обеспечивает антициклон, а где-то - заток холодного воздуха. В результате на всей территории России будет холодно.

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