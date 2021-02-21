Сможет ли новый Renault Duster вернуть лидерство среди кроссоверов

Renault Duster продается в России вот уже 9 лет, и только сейчас он дожил до смены поколения. За это время на рынке у модели появилось много конкурентов, с которыми новый Duster намерен сразиться за лидерство в сегменте SUV.

Обновился и снаружи, и внутри

Renault Duster нового поколения, который дебютировал в Европе под маркой Dacia более трех лет назад, наконец-то добрался и до российского рынка. Производство новинки стартовало на заводе Renault в Москве в конце января, дилеры уже принимают заказы, а старт продаж состоится в марте.

Внешне российский Renault Duster второго поколения не сильно отличается от европейской версии модели. По сравнению с предшественником автомобиль получил полностью новый экстерьер, сохранив свой узнаваемый образ и высокую геометрическую проходимость (дорожный просвет - 210 мм, углы въезда и съезда - 31 и 33 градусов соответственно).

Фото: Пресс-служба Renault.

Что касается интерьера, рулевая колонка теперь регулируется по высоте и вылету, водительское сиденье обладает регулируемой поясничной поддержкой, а между передними сиденьями расположен удобный регулируемый бокс-подлокотник и подстаканники. Кроме того, в салоне появились новая многофункциональная мультимедийная система Easy Link, а также до пяти разъемов USB и две 12-вольтовые розетки.

Главное же - новый Duster получил самую широкую в классе моторную гамму, которая включает новый бензиновый турбодвигатель ТСе150 (150 л.с., 250 Нм), турбодизельный мотор 1.5 dCi (109 л.с., 240 Нм), бензиновый двигатель 2.0 л (143 л.с., 192 Нм) и модернизированный бензиновый мотор 1.6 л (117 л.с., 156 Нм).

Любой из двигателей сочетается с традиционной для внедорожника Duster 6-ступенчатой механической полноприводной трансмиссией c укороченной первой передачей. Новый бензиновый турбомотор TCe150 также идет с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic. Для всех версий доступна интеллектуальная система полного привода All-Mode 4x4-i, которая имеет три режима работы (2WD - 4WD Auto - 4WD Lock).

По словам руководителя проектов "Дрома" на европейской территории РФ Антона Серкова, в Renault переосмыслили внедорожник Duster, сохранив техническую основу и внешний брутальный стиль, чтобы не отпугнуть фанатов уходящей модели. Широкая гамма моторов способна обратить на себя внимание новых покупателей, но минус заключается в безальтернативной автоматической трансмиссии - вариаторе - в паре с турбированным двигателем: это будет самая дорогая модификация. Самыми популярными, вероятнее всего, станут полноприводные машины с атмосферными двигателями объемом 1,6 л и 2,0 литра.

В свою очередь, руководитель дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников считает, что версия с бензиновым турбомотором объемом 1,3 л, которая предлагается как с "механикой", так и с вариатором, должна быть интересна россиянам за счет умеренного потребления бензина и мощности, которую автомобиль может выдавать.

Лидерские амбиции

Фото: Пресс-служба Renault.

Для нового Renault Duster предлагается четыре уровня оснащения - Access, Life, Drive и впервые топовая версия Style, - а также лимитированная серия Edition One. Стоимость модели составляет от 945 тысяч до 1 млн 460 тыс. рублей, в зависимости от комплектации и силового агрегата. И если стартовый ценник нового "Дастера" увеличился незначительно - на 33 тыс. рублей по сравнению с предшественником, то в более оснащенных версиях эта разница доходит уже почти до 100 тысяч.

Как отмечает Денис Решетников, ключевой критерий выбора для многих покупателей сегодня - это цена, и по этому параметру новый Duster может уступать своим прямым конкурентам, среди которых называются Lada Niva Travel, УАЗ "Патриот", Nissan Terrano и Chery Tiggo 4. Однако по техническим характеристикам Duster превосходит многие эти модели.

"Полагаю, что новый Duster сохранит роль бестселлера марки, как наиболее доступный и универсальный кроссовер. Конкуренция со "старшими" Kaptur и Arkana весьма условная, ведь они спозиционированы на другого клиента. Кроме того, у него есть шанс вернуться в тройку лидеров в рейтинге продаж на рынке SUV в целом, ведь дебютант не сильно подорожал в сравнении с предшественником: базовая и "топовая" версии с запасом укладываются в 1 и 1,5 млн рублей соответственно", - констатирует Антон Серков.

Между тем, в свое время Renault Duster первого поколения, который появился на российском рынке в марте 2012 года, практически сразу стал самым продаваемым внедорожником на российском рынке и оставался им в последующие четыре года. С тех пор "пальму первенства" среди кроссоверов безоговорочно удерживает Hyundai Creta, который, кстати, в этом году также сменит поколение в нашей стране. Тем не менее, с выходом нового "Дастера" в компании Renault намерены побороться с ним за лидерство в сегменте SUV.

По мнению директора по маркетингу АГ "Авилон" Андрея Каменского, сегодня в России класс SUV пользуется высокой популярностью у потребителей, спрос даже превышает предложение, поэтому у нового Renault Duster есть большие шансы завоевать свою аудиторию и вступить в конкуренцию со многими "соклассниками". Как правило, новые модели автомобилей заинтересовывают покупателей, вследствие чего увеличивается спрос и появляется новая аудитория.

"Те, кто раньше, ездил на Renault Duster, несколько лет назад вполне могли перейти к "китайцам" и "корейцам". Hyundai Creta - действительно хороший пример кроссовера, на который могли пересесть такие автомобилисты.

Hyundai в целом очень активно продвигает свои машины, правда, ориентируется на молодое поколение, поэтому Duster может победить в этой борьбе, если сделает ставку на более возрастной сегмент. Завоевать новых покупателей в условиях современного рынка ему будет намного тяжелее, чем в 2010-е гг. Поэтому на сегодня не очень верится, что выход новой модели может серьезно изменить расстановку сил на рынке SUV", - резюмирует Денис Решетников.