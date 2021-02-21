УАЗ отреагировал на публикацию снимков американского марсохода мемом

Ульяновский автомобильный завод отреагировал на публикацию первых снимков Марса с марсохода Perseverance, опубликовав фотоколлаж в своих соцсетях.

На изображение с камеры марсохода компания наложила внедорожник "Хантер", сопроводив фото подписью: "Американский космический аппарат Perseverance высадился на Марсе. Теперь мы точно знаем - жизнь на Красной планете есть!".

Впрочем, не все оценили шутку. Многие в комментариях к посту советуют УАЗу заняться расширением модельного ряда.

Американский ровер Perseverance успешно высадился на Марсе 19 февраля. Посадка марсохода длилась около семи минут. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. С помощью Perseverance специалисты НАСА рассчитывают обнаружить следы существования жизни на Марсе в далеком прошлом.

Кроме того, на его борту на Марс прибыл первый в истории марсианский вертолет Ingenuity - миниатюрный дрон весом 1,8 кг. Он позволит понять потенциал винтокрылых аппаратов за пределами Земли.