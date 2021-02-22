Энергетическая компания в Техасе получила иск на $100 млн

Семья мальчика, замерзшего насмерть в штате Техас, подала иск на 100 миллионов долларов к группе энергетических компаний Техаса ERCOT, которая обслуживает около 90% потребителей штата и местной энергетической компании Entergy. Об этом сообщил телеканал KHOU.

Сообщается, что 11-летний подросток умер, после того как провел ночь в трейлере, который остался без тепла и света из-за массовых отключений электричества. Семья погибшего утверждает, что мальчик погиб от переохлаждения, официальная причина смерти пока не установлена.

В энергетической компании заявили, что не имеют права давать комментарии из-за текущего судебного разбирательства, пишет ТАСС. При этом, в ERCOT выразили уверенность, что местные энергетические компании приняли правильное решение, прибегнув к веерным отключениям электроэнергии, когда вся электросеть штата находилась на грани коллапса. Ранее сообщалось, что снежные бури вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата. Десятки жителей Техаса погибли, более четырех миллионов человек остались без электричества.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что к энергетическому коллапсу в штате Техас привела политика властей, которые экономили на системах морозостойкости в сфере энергетики. По его словам, газовые электростанции не были сделаны погодоустойчивыми. Это можно было бы реализовать, но это стоит денег, поэтому выбрали компромиссный вариант, который не сработал, отметил Гейтс.