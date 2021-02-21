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Рубрика: В мире

Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе экономией

Фото: AP Photo/David J. Phillip Фото: AP Photo/David J. Phillip
Фото: AP Photo/David J. Phillip

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что к энергетическому коллапсу в штате Техас привела политика властей, которые экономили на системах морозостойкости в сфере энергетики. "Газовые электростанции не были сделаны погодоустойчивыми. Это можно было бы реализовать, но это стоит денег, поэтому выбрали компромиссный вариант, который не сработал", - сказал Гейтс в эфире CNN.

Фото: Joe Raedle/Getty Images
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Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт назвал причиной массового отключения электроэнергии обмерзание ветряных установок. По мнению Гейтса, глава региона лукавит. "Это не из-за зависимости от возобновляемых источников энергии. Лет через 20, когда процент энергетики возобновляемых источников станет очень большим, тогда можно будет поднимать вопросы о ее надежности. Сейчас - нет", - подчеркнул основатель Microsoft.

Напомним, что из-за аномально холодной погоды на юге США без электроснабжения остались несколько миллионов человек. В большинство домов свет уже вернулся. Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной катастрофе в Техасе.

В мире США Билл Гейтс

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