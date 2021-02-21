Байден объявил о чрезвычайной катастрофе в Техасе

Этот шаг, принятый на седьмой день стихийного бедствия, разблокирует федеральные деньги для Техаса после того, как продолжительные морозы привели к десяткам смертей, массовым отключениям электроэнергии и распоряжениям о принудительном кипячении воды. Дополнительные шаги могут быть сделаны после дальнейших оценок ущерба, говорится в заявлении Белого дома в субботу утром.

Данное решение предусматривает выдачу пособий на временное жилье и ремонт дома, недорогие ссуды для покрытия незастрахованного имущества и другие программы, призванные помочь частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий бедствия, говорится в заявлении американской администрации. Оно также предусматривает федеральную помощь соответствующим органам местного самоуправления и определенным частным некоммерческим организациям "на основе совместного несения расходов на чрезвычайные защитные меры и меры по уменьшению опасности в масштабах штата". По словам представителя Белого дома, Байден контактировал с мэрами некоторых крупнейших городов Техаса, таких как Хьюстон, Остин и Даллас, чтобы обеспечить им доступ к государственным ресурсам, сообщает ВВС.

По меньшей мере 22 человека в Техасе погибли в результате зимнего шторма, 11 из них - в автомобильных авариях, связанных с непогодой, и еще как минимум пять человек скончались из-за воздействия холода в своих домах, включая 11-летнего мальчика, который замерз в своей кровати. Всего от холода в южных штатах США погибли не менее 60 человек.

Федеральное финансирование предусмотрено общинам в 77 округах, включая сильно пострадавший округ Харрис, где расположен Хьюстон, сообщает NBC News. В этом округе было зарегистрировано более 300 предполагаемых случаев отравления угарным газом во время резкого похолодания. По меньшей мере четыре человека погибли в результате пожара в доме в Хьюстоне, который, по словам официальных лиц, мог обогреваться свечами.

По данным сайта отслеживания перебоев с электроэнергией poweroutage.us, из более чем 260 тысяч отключений электричества в Соединенных Штатах в субботу на Техас пришлось более 25 процентов - 71 449 отключений. Зимний шторм также оставил без электричества районы в других штатах: так, Миссисипи сообщил о более чем 62 тысячах отключениях электроэнергии в субботу днем, в то время как власти Луизианы борются с более чем 35 тысячами отключений.

Уведомления о принудительном кипячении воды остаются в силе в 189 округах после того, как более 1300 общественных систем водоснабжения сообщили о сбоях в работе, затронувших 15,1 миллиона человек. Суровые холода вызвали замерзание и разрыв водопроводов, создав хаос в системе очистных сооружений.