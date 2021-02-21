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Рубрика: В мире

Байден объявил о чрезвычайной катастрофе в Техасе

Текст: Максим Макарычев
Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной катастрофе в Техасе после сильной зимней бури. Глава Белого дома сказал, что посетит штат, если "его присутствие не станет бременем для усилий по оказанию помощи".

Этот шаг, принятый на седьмой день стихийного бедствия, разблокирует федеральные деньги для Техаса после того, как продолжительные морозы привели к десяткам смертей, массовым отключениям электроэнергии и распоряжениям о принудительном кипячении воды. Дополнительные шаги могут быть сделаны после дальнейших оценок ущерба, говорится в заявлении Белого дома в субботу утром.

Фото: AFP/Angela Weiss
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Данное решение предусматривает выдачу пособий на временное жилье и ремонт дома, недорогие ссуды для покрытия незастрахованного имущества и другие программы, призванные помочь частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий бедствия, говорится в заявлении американской администрации. Оно также предусматривает федеральную помощь соответствующим органам местного самоуправления и определенным частным некоммерческим организациям "на основе совместного несения расходов на чрезвычайные защитные меры и меры по уменьшению опасности в масштабах штата". По словам представителя Белого дома, Байден контактировал с мэрами некоторых крупнейших городов Техаса, таких как Хьюстон, Остин и Даллас, чтобы обеспечить им доступ к государственным ресурсам, сообщает ВВС.

По меньшей мере 22 человека в Техасе погибли в результате зимнего шторма, 11 из них - в автомобильных авариях, связанных с непогодой, и еще как минимум пять человек скончались из-за воздействия холода в своих домах, включая 11-летнего мальчика, который замерз в своей кровати. Всего от холода в южных штатах США погибли не менее 60 человек.

Федеральное финансирование предусмотрено общинам в 77 округах, включая сильно пострадавший округ Харрис, где расположен Хьюстон, сообщает NBC News. В этом округе было зарегистрировано более 300 предполагаемых случаев отравления угарным газом во время резкого похолодания. По меньшей мере четыре человека погибли в результате пожара в доме в Хьюстоне, который, по словам официальных лиц, мог обогреваться свечами.

Фото: AP Photo/Ashley Landis
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По данным сайта отслеживания перебоев с электроэнергией poweroutage.us, из более чем 260 тысяч отключений электричества в Соединенных Штатах в субботу на Техас пришлось более 25 процентов - 71 449 отключений. Зимний шторм также оставил без электричества районы в других штатах: так, Миссисипи сообщил о более чем 62 тысячах отключениях электроэнергии в субботу днем, в то время как власти Луизианы борются с более чем 35 тысячами отключений.

Уведомления о принудительном кипячении воды остаются в силе в 189 округах после того, как более 1300 общественных систем водоснабжения сообщили о сбоях в работе, затронувших 15,1 миллиона человек. Суровые холода вызвали замерзание и разрыв водопроводов, создав хаос в системе очистных сооружений.

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