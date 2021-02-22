Как зимний шторм довел Техас до кризиса

В воздух выброшены десятки тысяч тонн примесей

Экстремальный холод, в результате которого погибло несколько десятков человек в Техасе и отключилось электричество для миллионов человек, также ударил по выработке природного газа и электроэнергии, что привело к сокращению поставок, необходимых для работы заводов. Остановки производства привели к сжиганию газов на нефтеперерабатывающих заводах для предотвращения повреждения их технологических установок. "Эти выбросы могут на порядки превосходить обычные выбросы нефтеперерабатывающих заводов", - сказала в интервью Reuters Джейн Уильямс, председатель Национальной ассоциации по чистому воздуху Sierra Club. По ее словам, регулирующие органы США должны изменить политику, которая позволяет "этим массовым выбросам происходить безнаказанно"

Согласно данным, предоставленным агентству Техасской комиссией по качеству окружающей среды (TCEQ), пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов штата за последнюю неделю выбросили в атмосферу около 153 тонн загрязняющих веществ, включая бензол, окись углерода, сероводород и диоксид серы. Так, компания Valero Energy сообщила, что она выбросила в среднем 35,3 тонны загрязняющих веществ за 24 часа, начиная с 15 февраля, со своего нефтеперерабатывающего завода в Порт-Артуре, сославшись на холод и перебои с коммунальными услугами.

Объем выбросов на НПЗ Motiva в Порт-Артуре, штат Техас, в объеме 53,5 тонны веществ в период с 15 по 18 февраля более чем в три раза превысил избыточные выбросы, заявленные предприятием в Агентство по охране окружающей среды США за весь предыдущий год. Согласно данным TCEQ, нефтегазовые компании Техаса подали 174 уведомления о выбросах загрязняющих веществ, превышающих допустимые уровни, с 11 по 18 февраля, что в четыре раза больше, чем на предыдущей неделе.

Техас стал электрическим островом

Как сообщает Associated Press, за два дня до начала урагана главный выборный чиновник Хьюстона предупредил своих избирателей, чтобы они готовились к сильному урагану. Однако мало кто из жителей предвидел грядущее фиаско. К тому же катастрофа, отмечает агентство, может быть напрямую связана с ошибками руководства Техаса и недостатками, вызванными политикой противодействия новым правилам подготовки к чрезвычайным ситуациям. По сути, штат, отмечают аналитики, является островом в энергетической системе США.

Совет по электроснабжению Техаса (ERCOT) был создан в 1970 году. Критики отмечают, что некоторые члены правления ERCOT не живут в Техасе, а его генеральный директор Билл Мэгнесс зарабатывает более 800 тысяч долларов в год. Законодатели Техаса отменили регулирование энергетического рынка в 2002 году. Сторонники этого решения заявили, что это снизило цены на энергию по всему штату, однако критики говорят, что это дало производителям "неконтролируемую и монопольную свободу действий".

С чем столкнутся простые жители штата

К воскресенью электричество стало постепенно возвращаться в дома большинства жителей штата. Однако, некоторые техасцы, заключившие контракты на электроэнергию с переменной ставкой, столкнулись со счетами за электричество в тысячи долларов. В Техасе существует своеобразный энергетический рынок, который позволяет потребителям выбирать между множеством конкурирующих поставщиков электроэнергии.

Некоторые поставщики продают электроэнергию по оптовым ценам, которые растут синхронно со спросом, резко выросшим, когда рекордные морозы охватили не привыкший к экстремальным холодам штат. В результате некоторые техасцы обнаружили, что у них есть счета на пять тысяч долларов или более всего за пять дней использования. Один техасец, по данным The New York Times, получил счет за электричество за текущую неделю на 16 752 доллара.

По информации газеты Dallas Morning News, один провайдер, предлагающий оптовый тарифный план, призвал тысячи своих клиентов сменить операторов услуг перед зимним штормом, чтобы избежать высоких цен, но многие из потребителей посетовали, что на это уйдет слишком много времени.

В некоторых городах по-прежнему ощущается острая нехватка питьевой воды. В субботу автомобили выстраивались в очереди длиной более полутора километров, чтобы добраться до одного из пунктов на северо-западе Хьюстона, где волонтеры распределяли по два поддона бутылок с водой на машину.

Кроме того, в десятках тысяч квартир и домов южного штата, не приспособленных к зимним холодам, лопнули трубы отопления, что привело к затоплению. На устранение неполадок потребуются миллиарды долларов.

Белый дом поможет?

В субботу президент США Джо Байден утвердил распоряжение о стихийном бедствии в Техасе, согласно которой пострадавшим от урагана людям будет доступно федеральное финансирование, включая помощь на временное жилье и ремонт дома, а также ссуды. Данное решение предусматривает выдачу пособий на временное жилье и ремонт дома, недорогие ссуды для покрытия незастрахованного имущества и другие программы, призванные помочь частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий бедствия, говорится в заявлении американской администрации. Оно также предусматривает федеральную помощь соответствующим органам местного самоуправления и определенным частным некоммерческим организациям "на основе совместного несения расходов на чрезвычайные защитные меры и меры по уменьшению опасности в масштабах штата".

К вечеру воскресенья все электростанции Техаса находились в рабочем состоянии, однако по-прежнему сохранялись опасения по поводу водоснабжения: миллионам техасцев все еще советуют кипятить воду перед использованием. В одной из техасских больниц для того, чтобы накормить пациентов, использовали воду из бассейна.