Какой подержанный Nissan Pathfinder лучше: дизельный или бензиновый?

Nissan Pathfinder III

Годы выпуска: 2004-2014

Двигатели: дизельные 2.5 и 3.0, бензиновый 4.0

Разброс цен: 500 000 - 1 000 000 рублей

Любимец россиян - рамный брутальный внедорожник Nissan обладал всеми характеристиками, способствующими отличному спросу. К тому же Pathfinder III успел попасть во времена пика российских продаж автомобилей, так что сегодня на вторичном рынке представлено огромное число вариантов по году и состоянию.

Увы, пик этот пришелся на вторую половину "нулевых" и начало "десятых" годов, так что самым старшим "Патфайндерам" сегодня перевалило за 15 лет, а пробег некоторых ушел на четвертую сотню тысяч километров.

Что касается версий, то их было три - две дизельных и одна бензиновая. 80% спроса пришлось на базовый солярочный мотор 2.5, который можно было выбрать как с механикой, так и с автоматом. После рестайлинга в 2010 году к нему добавился более мощный агрегат 3.0 мощностью 231 л.с. Собственно, этот двигатель заменил собой топовый и непопулярный бензиновый мотор V6. Так что, если по поводу ниссановских дизелей есть какие-то предубеждения, поискать достойный внимания 4.0-литровый 270-сильный внедорожник придется.

В целом стартовый дизель 2.5 серии YD достаточно вынослив, но к сегодняшнему дню его главными врагами являются возраст и не очень дешевое обслуживание. К пробегу в 200 тыс.км гарантированно придется менять систему ГРМ, хорошенько проверять всю топливную систему - от дорогих форсунок до быстро забивающегося клапана EGR, диагностировать турбину, которая без турботаймера обычно не живет больше 150 тыс.км, а также узнавать, насколько сильно предыдущий владелец увлекался бездорожьем - дизель 2.5 не выдерживает перегрева, из-за которого может лопнуть ГБЦ.

3.0-литровый дизель V6 - это агрегат серии V9X совместной разработки Nissan и Renault. Увы, мотор особой надежностью не отличился, прославился "сопливостью", масложором и критичным отношением к давлению в системе смазки, из-за которого проворачивает вкладыши. Однорядная цепь ГРМ выдерживала чуть более 100 тыс.км, не больше ходил и интеркулер, быстро забивалась та же система EGR. Это только основные замечания.

А вот 4.0-литровый бензиновый мотор серии VQ в заботливых руках способен без особых проблем пройти свыше 350 тыс.км, если к этому времени хозяин не разорится на расходе топлива. Недостатка у мотора ровно два: неудачная конструкция системы охлаждения, из-за которой мотор склонен к перегреву, и слабый катализатор, крошки которого с возрастом затягивает в цилиндры, провоцируя задиры.

Механическая коробка передач от коммерческой техники надежна, но вот сцепление и маховик ее подводят - при активной эксплуатации могут не дотянуть и до 150 тыс.км.

Автоматов на Pathfinder было два: с 2.5-литровым дизелем и 4.0-литровым "бензином" шел 5-ступенчатый, с 3.0-литровым дизелем - 7-ступенчатый. Оба компании Jatco серии RE. Оба достаточно надежны и без серьезных нагрузок выхаживают минимум по 200-250 тыс.км.

Полноприводная трансмиссия у Nissan Pathfinder очень серьезная и достаточно хитрая. В чем-то она похожа на систему SuperSelect от Mitsubishi, где совмещаются достоинства подключаемого и постоянного полного привода. Она не имеет межосевого дифференциала, жестко подключая переднюю ось по принципу Part-Time, но благодаря пакету фрикционов может активировать режим Auto, передвигаясь по асфальту со всеми ведущими колесами. Однако постоянная городская езда в режиме 4Н уже грозит проблемами. На версиях с 3.0-литровым мотором раздатка немного отличается и не имеет базового моноприводного режима 2H.

В целом, полный привод на "Ниссане" имеет средний уровень надежности, но главное, что не очень дорог в ремонте. Основной вопрос - насколько часто и серьезно съезжал на бездорожье предыдущий владелец.

Nissan Pathfinder IV

Фото: Пресс-служба Nissan.

Годы выпуска: 2012-2017

Двигатели: гибридный 2.5, бензиновый 3.5

Разброс цен: 1 200 000 - 2 000 000 рублей

С выходом IV поколения "Пафика" у отечественных фанатов модели случилось горе: Nissan не стал делать две отдельные модели для разных рынков, а просто привез в Россию американский вариант, который по своей сути стал вообще другой машиной. Фактически Pathfinder IV предстал в виде огромного кроссовера с несущим кузовом и трехрядной компоновкой салона, с которой больше напоминал чуть приподнятый минивэн. О внедорожных подвигах владельцам пришлось забыть.

Кроме того, появление новинки в России совпало с кризисом 2014-2015 годов. В результате сегодня на "вторичке" количество предложений по Pathfinder IV в 3-4 раза уступают модели третьего поколения. Само собой, средняя стоимость новой версии вдвое превышает уровень цен предыдущей. В идеале покупателям стоит рассчитывать на 1,5 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Правда, при этом с учетом куда меньшего возраста и пробега, практически все варианты находятся в очень приличном состоянии. Ну а купирование внедорожных параметров положительно сказалось на сохранности основных узлов и агрегатов.

Собственно, агрегатная пара у Nissan Pathfinder IV считай одна - 3.5-литровый бензиновый V6 в паре с вариатором. Особые ценители, конечно, могут поискать 2.5-литровый гибрид, но особого смысла в этом не будет, поскольку перегруженный кроссовер с 4-х цилиндровым мотором много не сэкономит.

Всениссановский двигатель 3.5 серии VQ оказался очень распространенным в силу отличного баланса характеристик. Однако, несмотря на общую выносливость агрегата, следить и ухаживать за мотором придется. Основные проблемы тут такие же, как на 4.0-литровом моторе предшественника - неудачная конструкция, из-за которой перегреваются пятый и шестой цилиндр, что ведет к проблемам, а также большая вероятность подсоса в мотор крошек катализатора.

Кроме того, придется контролировать уровень масла: двигатель склонен к закоксовке из-за постоянной езды на малых оборотах. Кроме того, внимания требуют и прокладки мотора. В целом, учитывая, что еще как минимум половина машин в объявлениях не достигла пробега в 150 тыс.км, запас по выносливости у нового владельца есть.

Чего не скажешь о вариаторе Jatco JF017E, ресурс которого к 150 тыс.км как раз заканчивается. Коробка не очень удачно расположена, а потому собирает на себя много грязи и без регулярной мойки склонна к перегреву. Поскольку трансмиссия построена на базе младшей модели, некоторые узлы оказались не готовы к мощным нагрузкам, подвергаясь повышенному износу. Последний в свою очередь ведет к быстрым отложениям в смазку, из-за загрязнения которой выходят из строя соленоиды. Радует только то, что вариаторы Jatco отлично известны на сервисе и имеют массу контрактных вариантов.

А вот особых проблем с кроссоверной полноприводной системой у владельцев нет, так как на бездорожье Pathfinder IV почти не появляется.

Выводы

Фото: Пресс-служба Nissan.

Как ни странно это прозвучит, то отдавать плюс-минус 1,5 миллиона рублей за более свежий Nissan Pathfinder IV особого смысла нет. В машине на фоне разнообразных конкурентов не оказалось ничего особенного ни с точки зрения потребительских характеристик, ни с точки зрения выносливости.

А вот более возрастной Pathfinder III по сегодняшним меркам настоящий эксклюзив, который уже не делают. Учитывая, что модель выпускалась вплоть до 2014 года, то за меньшие деньги еще можно найти очень ухоженный вариант, который и в городе до сих пор выглядит солидно, и в путешествие увезет почти по любым дорогам. Главное - исключить 3.0-литровый дизель и отложить тысяч сто рублей на профилактический ремонт.