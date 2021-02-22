Власти Москвы продлили ограничения на МКАД на год

Запрет на въезд транзитных фур на МКАД продлен на год. Об этом говорится в ведомственном приказе департамента транспорта, который подписал заммэра Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что действие ограничений продлено до особого распоряжения. Оно касается транзитных фур массовой свыше 12 тонн. Въезжать на МКАД могут только те большегрузы, на которые оформлены пропуска.

Остальные фуры направляют на ЦКАД, а также на бесплатные трассы А-107 и А-108. Цель - максимально разгрузить МКАД и сделать кольцо безопаснее.