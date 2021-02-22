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22.02.2021 15:57
Рубрика: Транспорт

Власти Москвы продлили ограничения на МКАД на год

Текст: Сергей Бабкин

Запрет на въезд транзитных фур на МКАД продлен на год. Об этом говорится в ведомственном приказе департамента транспорта, который подписал заммэра Максим Ликсутов.

Сколько процентов грузовиков не въехали на МКАД

Ранее сообщалось, что действие ограничений продлено до особого распоряжения. Оно касается транзитных фур массовой свыше 12 тонн. Въезжать на МКАД могут только те большегрузы, на которые оформлены пропуска.

Остальные фуры направляют на ЦКАД, а также на бесплатные трассы А-107 и А-108. Цель - максимально разгрузить МКАД и сделать кольцо безопаснее.