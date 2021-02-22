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22.02.2021 16:46
Рубрика: Экономика

Росавиация не планирует запрещать полеты Boeing 777

Текст: Евгений Гайва
Росавиация не планирует приостанавливать эксплуатацию самолетов Boeing 777 в России, сообщили журналистам в ведомстве. В России эксплуатируются самолет не с таким двигателем, который отказал во время рейса в США.

"Российские авиакомпании имеют воздушные суда модификации Boeing 777-300ER, оборудованные двигателями General Electric GE90-115B. В настоящее время вопрос о приостановке этой модификации Boeing 777 не рассматривается как Федеральной авиационной администрацией США (FAA), так и российскими авиационными властями", - говорится в сообщении Росавиации.

Фото: AP Photo / Wilfredo Lee
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Как пояснили в ведомстве, сейчас различные авиакомпании мира эксплуатируют 59 воздушных судов этой модификации. Ожидается, что Федеральная авиационная администрация США (FAA) до конца рабочего дня понедельника 22 февраля 2021 года выпустит директиву летной годности о приостановке эксплуатации этой модификации Boeing 777-200 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112, добавили в Росавиации.

Разрушение такого двигателя произошло на воздушном судне Boeing 777-222 (бортовой номер N772UA) авиакомпании United Airlines. Он находился в эксплуатации с 29 сентября 1995 года, то есть более 25 лет. Двигатель наработал около 37 тысяч летных часов к моменту разрушения, отметили в Росавиации.

Отказ двигателя произошел 21 февраля у лайнера авиакомпании United Airlines, летевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи). во время полета произошел отказ двигателя. Воздушное судно вернулось в аэропорт. При этом оторвалась крупная деталь обшивки самолета. Она упала около жилых домов.

В авиакомпании United Airlines заявили о временном отзыве из эксплуатации 24 самолета Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000".

Также компания Boeing направила рекомендацию всем авиакомпаниям приостановить полеты самолетов Boeing 777 с двигателями Prtt & Whitney PW 4000.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

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