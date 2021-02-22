В МИД РФ разочарованы решением Совета ЕС ввести новые санкции

В МИД РФ обратили внимание, что решение о санкциях было принято "в условиях беспрецедентного разогрева в Евросоюзе антироссийского информационного фона", поводом для которого стал визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву. Проведенные им переговоры западные СМИ объявили "безрезультатными" и "унизительными", после чего последовал вал призывов к наращиванию санкционного давления в отношении России. "Смысл этой информкампании явно состоял в том, чтобы найти соответствующий повод внушить министрам иностранных дел ЕС мысль о необходимости "взять реванш" и за счет дальнейшего ухудшения отношений с Россией компенсировать будто бы понесенные европейской дипломатией имиджевые издержки", - отметили на Смоленской площади.

"Сказанное лишний раз подтверждает, что путеводной звездой в действиях противников улучшения отношений с Россией остается политическая конъюнктура, а отнюдь не с пафосом декларируемая ими приверженность защите прав человека и основных свобод", - говорится в распространенном российским внешнеполитическим ведомством заявлении.

"Категорически неприемлемыми считаем постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об "освобождении" гражданина Российской Федерации, который был осужден за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством", - заявили в МИД РФ, добавив, что в международной практике подобное называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

"Однако в Евросоюзе, очевидно, не желают следовать этике межгосударственных отношений, а, эксплуатируя миф о собственной непогрешимости в сфере прав человека, который ежедневно опровергается картинками полицейского произвола на улицах многих европейских городов, продолжающимся наступлением на свободу СМИ и сферу применения русского языка, продвигают свою концепцию "миропорядка, основанного на правилах", - отметили в министерстве.