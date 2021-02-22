МИД РФ о новых санкциях ЕС: Упущена очередная возможность

МИД РФ опубликовал заявление в связи с новыми санкциями ЕС в отношении России. Ведомство выразило разочарованность решением Совета ЕС.

"Упущена очередная возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, продемонстрировавшего за минувшие годы полную несостоятельность. Вместо этого, повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную "кнопку". Причем вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры", - говорится в заявлении, выложенном на сайте министерства.

Также отмечается, что этот ошибочный шаг был предпринят при "беспрецедентном разогреве антироссийского информационного фона".

"Категорически неприемлемыми считаем постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об "освобождении" гражданина Российской Федерации, который был осужден за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством", - добавили в МИД РФ, назвав это вмешательством в дела суверенного государства.

Ранее новые санкции прокомментировали замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.