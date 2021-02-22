Видео: в Китае продают новую "Буханку"

УАЗ "Буханка" в одном из дилерских центров Китая. Дорого - примерно 1,6 млн рублей. pic.twitter.com/fkbNUtcWdO — AutoChina24 (@AutoChina24) February 20, 2021

УАЗ предпринял первые попытки выйти на китайский рынок еще в 2017 году, однако об успехах в этом деле до сих пор ничего слышно не было. Да и в каталогах крупнейших автомобильных порталов продукция Ульяновского завода не числится.

Между тем, найти российские машины в Поднебесной можно. Так, на видео из одного из новых автосалонов КНР показана легендарная УАЗ "Буханка", которую осматривает то ли посетитель, то ли работник дилерского центра. Ролик опубликовал ресурс Autochina24 в Twitter.

Как выяснила "РГ", за конкретный экземпляр УАЗа просят 158 800 юаней. То есть, около 1 819 300 рублей. В России версия 9-местного автобуса стоит почти вдвое дешевле - от 850 тысяч рублей.

Напомним, машина длиной 4 363 мм оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ-40911.10 объемом 2,7 литра. Он выдает 112,2 л.с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой. Привод полный с "понижайкой".

Ранее "РГ" рассказывала, что UAZ Bukhanka в Нидерландах стоит от 29 100 до 39 400 евро - то есть, от 2,6 до невероятных 3,5 млн рублей.