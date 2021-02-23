Как утеплить мотор и аккумулятор, чтобы завестись в мороз

С приходом холодов число запросов в Сети с вопросом о том, "как сохранить тепло в моторном отсеке" резко увеличилось, причиной чему - проблемы с запуском мотора после заметного похолодания в центральной полосе. Что уж говорить об Урале и Сибири, где стрелка термометра перешла через отметку - минус 40°С. Делимся своими соображениями о том, что можно сделать для создания "теплой" атмосферы под капотом вашего авто.

Картонка перед радиатором

Самым простым способом утепления моторного отсека является хрестоматийная картонка, которую устанавливают за решеткой радиатора и перекрывают таким образом приток холодного воздуха в подкапотное пространство.

Этот дедовский способ активно обсуждается на интернет-форумах, поскольку у него есть много сторонников и противников. Как бы то ни было, помните о том, что в современных машинах ставить картон нужно не перед радиатором, а перед радиатором кондиционера, чтобы исключить перегрев двигателя.

В случае повышения рабочей температуры ОЖ электровентилятор подаст воздух из зазора между двумя радиаторами и охладит основной. Если же в автомобиле кондиционер и, соответственно, его радиатор не предусмотрены, то остается ставить картонку уменьшенного размера, чтобы оставить зазор, через которую электровентилятор будет забирать воздух.

И, кстати, аргументом в пользу таких заслонок является тот факт, что ведущие производители, к примеру Peugeot или Citroen, предусматривают у ряда своих моделей съемные пластины, закрывающие прорези в бампере. Такие "щиты" можно снять летом и установить зимой, и они работают по принципу той самой копеечной картонки.

Утепление моторного отсека

В советские времена, чтобы сберечь тепло в моторном отсеке, использовали различные подручные средства типа одеял и войлока, невзирая на пожароопасность таких материалов.

Принцип сохранился, но сегодня во главу угла поставлена пожаростойкость защиты. Например, для сохранения тепла под капотом активно применяется фольгированный пенополипропилен - современный материал с высокими теплосохраняющими свойствами.

Для утепления вырезается кусок необходимого размера и при помощи специальных клипс крепится на внутренней стороне капота. Кроме того, в специализированных магазинах сегодня можно приобрести так называемые "автоодеяла", позволяющие двигателю сохранять тепло до пяти часов. Как правило, такие изделия изготавливают из мулитокремнеземной ваты, которая используется в авиации и нефтегазовой промышленности и выдерживает температуру горения до 2000 градусов по Цельсию.

Такая накидка помещается непосредственно на двигатель, создавая поверх него тепловое покрывало, и, как правило, снимается перед началом движения.

Утепление аккумулятора

Как известно, после сильных морозов АКБ теряет часть своего ресурса, при долгом простое машины или коротких поездках батарее грозит хронический недозаряд с неприятной перспективой запуска процесс сульфатации пластин, из-за которого снижается емкость и пусковой ток. В том числе поэтому при сильных морозах АКБ, как и весь моторный отсек, утепляют.

Выбор материалов здесь достаточно широк - мех, войлок, но лучше - более современные средства: сплен, пенопласт, изолон, полиуретановая пена, фольгопласт. Из этих теплоудерживающих материалов сшивается своего рода попона, которая помешается вокруг АКБ, а в местах, где к клеммам идут провода, делаются прорези. Такой чехол сохранит тепло аккумулятора от 4 до 8 часов.

Существенный минус в том, что к корпусу АКБ будет плохо поступать тепло от мотора. Однако и эту проблему можно решить. В продаже имеются так называемые "термокейсы" для АКБ. Это комплект из "попоны" и нагревательных элементов. Последние активируются с запуском двигателя, прогревают батарею до +25ºС, а изолирующий стенки устройства затем удерживает это тепло.

Использование электричества

Если ваша машина "ночует" зимой недалеко от электророзетки (под навесом загородного дома, в неотапливаемом гараже или парковке с доступом к электросети) в морозы имеет смысл использовать электрический подогреватель двигателя.

Речь идет об интеграции в блок цилиндров силового агрегата электрической спирали, которая устанавливается авторизованными специалистами вместо противоледной заглушки. Через спираль проходит ток, она нагревается, разогревая антифриз и моторное масло.

Минусы очевидны - устройство питается от внешней розетки, плюс - такой алгоритм увеличит ваш счет за электричество. Впрочем, систему можно дополнить встроенным таймером, который будет отключать прибор после достижения жидкости определенной температуры.

Использование автономных предпусковых подогревателей

Жителям северных регионов имеет смысл задуматься об установке в свои автомобили предпускового обогревателя - устройства, работающего автономно (без постоянного подключения к электросети). Наиболее эффективны - жидкостные отопители, представляющие собой готовый монтажный комплект. В этой сфере бал правит продукция компаний Eberspaсher и Webasto, причем вторая уже успела стать в нашей стране именем нарицательным.

Существуют также и российские аналоги. Фактически такие устройства являются мини-двигателями внутреннего сгорания. Блок отопителя устанавливается в подкапотное пространство с интеграцией с системой охлаждения. При запуске системы (с пульта или через мультимедийный центр) подогревается не двигатель, а только антифриз.

Автономный насос устройства гоняет охлаждающую жидкость (ОЖ) по малому контуру системы охлаждения через радиатор и мотор. В результате значительно облегчается запуск мотора и устраняются такие неприятные последствия холодного пуска, как сильное трение деталей ДВС и масляное голодание системы.

Подогрев тепловым аккумулятором

Такой тип обогревателей двигателя не получил широкого распространения и тем не менее является вполне эффективным. Решения предполагают установку под капот дополнительного, так называемого теплового аккумулятора, который используется исключительно для прогрева охлаждающей жидкости.

Такой "термос" интегрируется в контур охлаждения двигателя параллельно отопителю салона, и в нем находится жидкость того же объема, что и в системе охлаждения. Пока двигатель работает, жидкость в емкости обновляется, а после выключения зажигания остается горячей до 48 часов.

Для принудительной циркуляции ОЖ предусмотрена электропомпа, которая активируется перед пуском мотора, меняя холодный и горячий антифриз местами. Соответственно, после пуска двигателя он быстро прогревается, а в салон сразу же начинает поступать теплый воздух.