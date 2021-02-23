Что думают перевозчики о продлении на год локдауна для большегрузов на МКАД

Как уже писала "РГ", власти Москвы и Московской области перед снегопадами в 20-х числах февраля решили закрыть транзитный проезд по МКАД, чтобы фуры не мешали уборочной технике чистить дорогу. Ограничения планировалось снять 22 февраля, однако в этот день заммэра Максим Ликсутов подписал приказ, который продлил транзитный локдаун на год. "Это продиктовано, в первую очередь, заботой о комфорте и безопасности передвижения жителей всего столичного региона", - поддержал коллегу министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Александр Гержик. С точки зрения закона все обосновано: ФЗ-257 "Об автомобильных дорогах" разрешает властям принимать такие меры.Таким образом, водители фур тяжелее 12 тонн могут пользоваться МКАД, только в случае если у них есть пропуска. Их же выдают лишь тем предприятиям, которым необходимо попасть в город в определенное время. Например, доставить скоропортящийся товар или въехать на склады внутри города. Характер перевозки должен быть подтвержден документально.

Блокпостов на дорогах нет, весь трафик отслеживается камерами. Если транзитник проедет по МКАД без пропуска, он автоматически получит штраф 5 тыс. руб. Устройства видеофиксации ЦОДД и подмосковные комплексы позволили сделать главный вывод: порядка 2 тысяч из 13 тысяч фур, которые каждый день проезжали по МКАД, оказались транзитными. В результате эти грузовики ушли на другие дороги: примерно 4 процента на А-108, 16 - на А-107, а основной массив - на платный ЦКАД. По оценкам подмосковного министра Александра Гержика, заторов ни на ЦКАД, ни на "бетонках" не возникло. Эффект отметили и на МКАД. За выходные на кольцевой трассе не произошло ни одной аварии с участием большегрузов, хотя раньше в среднем в день было по два ДТП с пострадавшими. Средняя скорость с обычных 80 км/ч выросла почти до 90. Впрочем, это трафик выходных дней. Как будет дальше? Скоро узнаем. Согласно опубликованному приказу заммэра Максима Ликсутова, запрет транзита по МКАД продлевается до 6.00 23 февраля 2022 года.

Опрошенные "РГ" перевозчики отмечают, что по МКАД до ограничений провозилось множество видов транзитных грузов. И выбор между МКАД и ЦКАД делался с учетом различных факторов, но главное условие - это скорейшая доставка груза из точки А в пункт B. В этом плане никаких проблем не должно возникнуть у компаний, работающих с потребительским рынком. Как рассказал уполномоченный представитель "Вояж-Групп" (доставляет товары в "Ашан" и другие крупные гипермаркеты - прим. "РГ") Василий Заграничный, основные логистические центры этого профиля находятся за МКАД. В то же время при необходимости выехать на московское кольцо без проблем можно получить пропуск, тем более что правила его оформления в ближайшие месяцы упростятся.

А вот компании, которые работают с грузами широкого профиля, явно не ожидали сюрприза с транзитным локдауном и столкнулись с проблемами. "Да, еще в 2019 году помощник президента Игорь Левитин предупреждал, что с открытием участков ЦКАД проезд по МКАД могут ограничить, - рассказал "РГ" замдиректора компании "ПЭК" Вадим Филатов. - Однако о самом введении таких мер нам сообщили за несколько дней. Это отразится на нашей работе". Склады компании находятся в Бутове и Алтуфьеве, и раньше фуры из регионов могли ночью въехать на МКАД и потом попасть к логистическим центрам. Там они загружались и успевали до 6.00 покинуть Москву. Пропусков на часть машин не было, теперь же их придется оформлять. Впрочем, отмечает он, их компания, и другие перевозчики готовы построить альтернативные маршруты через ЦКАД, тем более что это более современная и скоростная дорога по сравнению с МКАД. Перевозчики также солидарны в том, что основная статья расходов все же - топливо. А оно буквально "горит" в пробках. Гораздо выгоднее будет заплатить за проезд по ЦКАД и еще больше сэкономить на заправке.