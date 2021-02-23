Минэнерго: Жители Оренбургской области после аварии обеспечены газом

Потребители в Оренбургской области снабжаются газом, несмотря на произошедшую аварию на газопроводе "Союз", заявили в Минэнерго России.

"Потребителям, получающим газ по газопроводу "Союз", поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору (500 тысяч кубометров) со стороны Югорска", - говорится в сообщении. Проблем с получением газа у потребителей нет, заверили в министерстве.

Как пояснили в Минэнерго, для транзита газа через Казахстан увеличены доставки через ГИС "Домбаровская".

Ранее в Минэнерго сообщили о произошедшем взрыве на 108 километре газопровода "Союз" диаметром 1400 с последующим возгоранием и прекращением транзита газа в Казахстан. Пострадавших в результате аварии нет.

Сейчас происходит выгорание газа на поврежденном участке. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России, отметили в министерстве.