В Оренбуржье ввели режим ЧС после взрыва на газопроводе

После взрыва на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе Оренбуржья введен режим ЧС. А в Новосергиевском, Ташлинском районах и Соль-Илецком городском округе действует режим повышенной готовности.

Как сообщили в правительстве области, после аварии на федеральном магистральном трубопроводе в Илекском районе завершила работу региональная экологическая лаборатория. Превышения ПДК и запаха в населенных пунктах не зафиксировано.

Сейчас на месте ЧП работают бригады, которые устраняют последствия разрыва трубопровода, МЧС по Оренбургской области и региональные службы.

Во всех населенных пунктах Илекского и Ташлинского районов газ подается, но давление снижается. По предварительной информации, в пяти селах Новосергиевского района газа нет.

- Ремонтным бригадам поставлена задача в течение шести часов ликвидировать аварию, после чего "Газпром Межрегионгаз Оренбург" возобновит подачу газа в дома, - рассказал после заседания межведомственного штаба первый вице-губернатор региона Сергей Балыкин. - В котельные Новосергиевского района дополнительно поставляется газ.

Главам территорий поставлена задача провести подворный обход, в первую очередь, пожилого населения. Развернуты пункты временного размещения.