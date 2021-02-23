В Новосибирске пропавшего при пожаре мальчика нашли живым

Пропавший при пожаре в частном доме в Новосибирске 13-летний мальчик найден живым.

- Ребенка нашли на улице. Ему удалось спастись во время пожара, - рассказала "РГ" представитель СУ СК по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

По всей видимости, выскочивший из горящего дома подросток находился в состоянии сильного шока.

Напомним, сегодня в Кировском районе Новосибирска произошел крупный пожар в частном доме по улице Ольховская №20, в котором проживала многодетная семья. Хозяевам дома и их старшему 16-летнему сыну удалось спастись. Однако, по словам родителей, в доме в момент пожара находилось еще трое детей - двое мальчиков и девочка.

В ходе разбора завалов спасатели обнаружили останки двух погибших детей. Поиски третьего ребенка продолжались до позднего вечера.

Причины пожара пока неизвестны. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.