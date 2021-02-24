BMW не будет прогибаться под критикой огромных "ноздрей" решетки радиатора

Шеф-дизайнер BMW Домагой Дукеч и старший вице-президент по дизайну BMW Group Адриан ван Хойдонк в беседе с журналом Autocar рассказали, что будет с дизайном будущих моделей марки. Спойлер: от решётки, которую критикуют многие, отказываться не планируют.

Дюкеч говорит, что если есть цель привлечения клиентов, то необходимо выделяться: "Поймите, наша цель не угодить всем на свете, а лишь удивить и через это удивление доставить удовлетворение своим клиентам".

Ван Хойдонк солидарен с мнением коллеги-подчинённого: "Да, отзывы могут быть жестокими и даже чересчур агрессивными, но это не означает, что компания должна сразу же менять свою политику. Это стрессовая ситуация для бренда, для компании, но мы должны её пережить, чтобы шагнуть дальше. Конечно, было бы хорошо одновременно получить и успех на рынке, и похвалу со стороны, но такое, как вы понимаете, бывает крайне редко".

"Если у вас есть лояльные клиенты, это классно. Также есть люди, которые просто наблюдают за вашим делом, но не покупают ваш продукт. Для последних автомобиль - воздействие на эмоции, и как только вы меняете то, к чему они привыкли, у них возникает диссонанс, - продолжает Ван Хойдонк. - Мы живём в мире, который меняется очень стремительно, и если не двигаться, то можно стать засидевшейся уткой, которую с радостью подстрелят конкуренты. И нужно соблюдать баланс: двигаться вперёд, чтобы развиваться, но не так быстро, чтобы потерять связь с фанатами марки".

Также дизайнеры выделили две основные группы клиентов BMW, к которым направлен дизайнерский посыл: элегантные творцы - традиционалисты, выбирающие преимущественно нечётные серии (BMW 3, 5, 7 Series - прим. "РГ"), и выразительные исполнители, которые отдают предпочтение моделям чётных серий, таким как BMW X6 или M4.

Несмотря на то, что к критике дизайнеры BMW относятся спокойно, всё-таки иногда реакция пользователей в соцсетях выводит представителей компании из себя, за что впоследствии приходится извиняться.