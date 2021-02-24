Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.02.2021 18:29
Рубрика: Легковые авто

Hyundai отзовет более 80 тысяч электрокаров из-за риска возгорания

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Марка Hyundai отзовет 81,7 тысячи электромобилей по всему миру для замены аккумуляторных систем из-за риска их возгорания. Эта сервисная кампания обойдется в 900 млн долларов.

Фото: www.appleinsider.com
Электромобиль Apple будет понимать жесты регулировщиков

Отзыву подлежат 75,6 тысячи электромобилей марки Kona, 5 716 электромобилей Ioniq и 305 электробусов Elec City Bus. На них стоят аккумуляторные батареи производства LG. Сейчас Hyundai и LG ведут переговоры на предмет того, как им предстоит разделить затраты.

Когда именно начнется замена батарей, пока неизвестно. Уточняется, что уже зарегистрировано 15 случаев самовоспламенений машин Hyundai: 11 с Kona EV в Южной Корее, два - в Канаде и по одному в Финляндии и Австрии.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Hyundai представил электромобиль для массового потребителя. Ioniq 5 должен появиться и в России.

#Hyundai