Hyundai отзовет более 80 тысяч электрокаров из-за риска возгорания

Марка Hyundai отзовет 81,7 тысячи электромобилей по всему миру для замены аккумуляторных систем из-за риска их возгорания. Эта сервисная кампания обойдется в 900 млн долларов.

Отзыву подлежат 75,6 тысячи электромобилей марки Kona, 5 716 электромобилей Ioniq и 305 электробусов Elec City Bus. На них стоят аккумуляторные батареи производства LG. Сейчас Hyundai и LG ведут переговоры на предмет того, как им предстоит разделить затраты.

Когда именно начнется замена батарей, пока неизвестно. Уточняется, что уже зарегистрировано 15 случаев самовоспламенений машин Hyundai: 11 с Kona EV в Южной Корее, два - в Канаде и по одному в Финляндии и Австрии.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Hyundai представил электромобиль для массового потребителя. Ioniq 5 должен появиться и в России.