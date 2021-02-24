Конец элитарности. Clubhouse официально выйдет на Android

Создатели новой социальной сети Clubhouse, вероятно, начали работу над приложением для устройств под управлением операционной системы Android.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на твит софтверного разработчика Мопевы Огундипе (Mopewa Ogundipe), которая заявила, что официально присоединилась к команде Clubhouse, чтобы "принести вечеринку на Android".

~some personal news~ (are we still doing that 👀)



Today was my first day at @joinClubhouse



If you know me, you probably know I have *opinions* about iOS only apps 😆 so I'm v. excited to be joining the team to bring the party to Android ✨ — Mopewa (@mopewa_o) February 23, 2021

В настоящее время официальных Android-приложений не существует, однако владельцы этих устройств могут воспользоваться сторонним клиентом, выпущенным разработчиком из России.

Популярность Clubhouse, где пользователи могут общаться в "комнатах" только голосом в прямом эфире, резко выросла в конце января. Попасть туда можно только на iOS-устройстве по приглашению от уже зарегистрированного пользователя.