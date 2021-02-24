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Конец элитарности. Clubhouse официально выйдет на Android

Текст:   Антон Благовещенский
24.02.2021,  
17:56
Фото: Антон Благовещенский/РГ Фото: Антон Благовещенский/РГ
Фото: Антон Благовещенский/РГ

Создатели новой социальной сети Clubhouse, вероятно, начали работу над приложением для устройств под управлением операционной системы Android.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на твит софтверного разработчика Мопевы Огундипе (Mopewa Ogundipe), которая заявила, что официально присоединилась к команде Clubhouse, чтобы "принести вечеринку на Android".

В настоящее время официальных Android-приложений не существует, однако владельцы этих устройств могут воспользоваться сторонним клиентом, выпущенным разработчиком из России.

Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио

Популярность Clubhouse, где пользователи могут общаться в "комнатах" только голосом в прямом эфире, резко выросла в конце января. Попасть туда можно только на iOS-устройстве по приглашению от уже зарегистрированного пользователя.

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