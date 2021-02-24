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24.02.2021 17:43
Рубрика: Происшествия

Перед Навальным поставлена задача добиться раскола страны

Текст: Анна Полтавцева
В четверг стало известно о внесении в законопроект об ответственности за реабилитацию нацизма поправки, вводящей уголовную ответственность за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Разработчики этой нормы не скрывают, что к такому решению их подтолкнул скандальный судебный процесс по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко блогером Алексеем Навальным.

В ходе открытого судебного заседания сам потерпевший ветеран, его представители, родственники и даже прокурор предлагали Навальному извиниться. Но подсудимый демонстративно проигнорировал все призывы. И это точно осознанное решение, а не сиюминутное, принятое в порыве эмоций. Такое поведение - выверенная позиция, которой Навальный придерживается давно, и от которой он не намерен отказываться в будущем.

Amnesty International более не считает Навального "узником совести"

Дело в том, что Навальный, безусловно, придерживается националистических взглядов. Стоит вспомнить хотя бы о его участии в "русских маршах", а также о жутких "зигованиях". Уже ни у кого не вызывает сомнения и тот факт, что Навальный является агентом западных спецслужб, цель которых давно ясна - ослабить Россию, внеся раскол в ряды наших граждан и элит.

И одной из задач, которую кураторы поставили Навальному, - это бить по нашему историческому наследию, по нашему ощущению себя законными и справедливыми победителями в Великой Отечественной войне.

Напомним, что произошло на Украине после того, как к власти пришли политики, курируемые из США. Наши соседи тут же запретили георгиевские ленточки, отменили празднование 9 Мая, ветеранов стали преследовать за советские боевые ордена. Параллельно проводится героизация нацистов - как немецких, так и украинских. Идет тотальное уничтожение традиций, исторической памяти, совести, скреп, а вместе с ними и устоев самой государственности. И на Украине этот проект успешно реализуется, поскольку у власти там сателлиты, выполняющие указания из-за океана.

Перед Навальным и его командой поставлена ровно такая же задача и воплощать ее приказано, даже несмотря на то, что они не находятся во власти. Большое количество подписчиков в соцсетях у Навального позволяет ему влиять на умы, особенно на неокрепшие - у подростков.

Фото: vesti.ru
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Главная задача западных кураторов Навального - добиться раскола страны, причем не только географического, но и поколенческого. Когда у молодежи будут совсем другие ценности и моральные ориентиры, нежели у их родителей. Им нужно, чтобы Навальный проник во власть и просто повторил украинский сценарий.

Навальный и его ближайшие сподвижники не устают повторять, что они намерены построить новую Россию. Вот только о сильной России они не говорят. И это понятно, ведь они люто ненавидят мощную и независимую Россию с ее традициями, устоями и непоколебимой верой.

Говоря о том, что они намерены построить "процветающую Россию будущего", навальнисты, в действительности, подразумевают разрушение всего и вся. Стоит напомнить, что эти люди искренне радуются любой аварии и ЧП.

Не в будущее они зовут россиян, а в прошлое. Наш народ хорошо помнит, что происходит, когда приходит слабая власть. В 90-е ветеранам плевали вслед, крича, что если б не они, "мы бы сейчас жили, как в Германии". Офицеры стеснялись ходить в военной форме, героев войны обвиняли во всех смертных грехах.

Идеология Навального - это стремление к внешнему подчинению страны. Он может только привести страну к государству в руинах и народу в нищете. Таких людей нельзя и на пушечный выстрел допускать к управлению страной. И не следует давать ему возможности манипулировать сознанием подростков, готовых ради хайпа и движухи к любым необдуманным действиям.

Происшествия

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