Промес прокомментировал возвращение в "Спартак"

Новичок московского "Спартака" Квинси Промес назвал одну из причин возвращения в стан "красно-белых". По словам футболиста сборной Нидерландов, он хочет иметь постоянную игровую практику перед чемпионатом Европы грядущим летом.

"Просто хочу снова регулярно выходить на поле. Конечно, я держу в уме первенство Европы. Меня постоянно вызывали в национальную команду. Я был частью сборной, пробившейся на Евро-2020, но только главному тренеру принимать решения по составу", - приводит слова Квинси портал Voetbal International.

Чуть ране сегодня "Спартак" объявил о возвращении Промеса. За этот трансфер "красно-белые" заплатили "Аяксу" 8 миллионов евро. Сумма может увеличиться до 11 миллионов в зависимости от различных бонусов. Контракт Квинси с московским клубом рассчитан на 3,5 года.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Он завоевал с командой чемпионство и стал обладателем Суперкубка России.