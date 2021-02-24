Путин выразил надежду на нормализацию обстановки в Киргизии

Президент России надеется, что поправки в киргизскую конституцию стабилизируют ситуацию в республике и будут способствовать развитию связей с Москвой. Об этом Владимир Путин заявил на переговорах с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Кремле.

Между Россией и Киргизией не просто теплые и тесные отношения, а союзнические и привилегированные, охарактеризовал Владимир Путин. Россия занимает первое место в торгово-экономических связях республики.

"Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию", - заявил президент РФ. "Очень надеемся на то, что задуманные вами мероприятия внутри страны, в том числе и поправки в Основной закон Кыргызстана, будут способствовать стабилизации в республике и будут создавать условия для поступательного развития самого государства и, конечно, будут способствовать укреплению наших двусторонних межгосударственных связей", - сказал он.

Путин также пообещал поддержку в борьбе с пандемией.