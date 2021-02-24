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24.02.2021 09:18
Рубрика: Происшествия

На Сахалине завели дело из-за избиения воспитанницы интерната

Текст: Юлия Гарднер

Уголовное дело возбуждено в Сахалинской области после избиения воспитанницы интерната. Оно расследуется по части 1 статьи 293 УК РФ - халатность. По версии ведомства, сотрудники учреждения ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что привело к нарушению прав потерпевшей.

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Напомним, 21 февраля, женщина, проезжавшая мимо интерната в поселке Смирных, заметила разутую девочку-подростка с окровавленным лицом. Она отвезла ее в больницу. В избиении жертва обвинила сверстниц, воспитанниц того же самого учреждения.

Следствие считает, что конфликт произошел между ней и 15-летней школьницей. Последняя много раз ударила жертву по лицу, после чего та выбежала на улицу. Через некоторое время ее увидел один из работников интерната и вернул в здание.

"Воспитатель не доложила о произошедшем инциденте руководству, а также не контролировала дальнейшее поведение воспитанниц. В результате между девушками вновь возник конфликт", - сообщает СК РФ по области.

Нападавшая снова избила школьницу, после чего ее доставили в лечебное учреждение.

Прокуратура, начавшая проверку происшествия, выявила ряд нарушений. Так, охранник интерната не предотвратил драку между воспитанниками. Вдобавок, он не имел разрешения на охрану.

Происшествие взяла на личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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