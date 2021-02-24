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24.02.2021 13:00
Рубрика: Происшествия

Скончался второй пострадавший на Бийской ТЭЦ

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае скончался второй сотрудник Бийской ТЭЦ, пострадавший 18 февраля при возгорании угольной пыли. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании, в которую входит эта теплостанция.

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Сегодня в первой половине дня в СГК сообщили о смерти одного из пострадавших, а позднее стало известно о гибели и второго сотрудника. Оба они умерли в Центральной городской больнице Бийска, где врачи все это время боролись за их жизнь. Компания пообещала оказать семьям погибших необходимую помощь.

Напомним, вечером 18 февраля произошел сбой в работе растопочной пылесистемы одного из котлов ТЭЦ, что привело к возгоранию угольной пыли. В результате двое сотрудников серьезно пострадали и были доставлены в реанимационное отделение ЦГБ Бийска. Причины ЧП на станции сейчас выясняет специальная комиссия.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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