Скончался второй пострадавший на Бийской ТЭЦ

В Алтайском крае скончался второй сотрудник Бийской ТЭЦ, пострадавший 18 февраля при возгорании угольной пыли. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании, в которую входит эта теплостанция.

Сегодня в первой половине дня в СГК сообщили о смерти одного из пострадавших, а позднее стало известно о гибели и второго сотрудника. Оба они умерли в Центральной городской больнице Бийска, где врачи все это время боролись за их жизнь. Компания пообещала оказать семьям погибших необходимую помощь.

Напомним, вечером 18 февраля произошел сбой в работе растопочной пылесистемы одного из котлов ТЭЦ, что привело к возгоранию угольной пыли. В результате двое сотрудников серьезно пострадали и были доставлены в реанимационное отделение ЦГБ Бийска. Причины ЧП на станции сейчас выясняет специальная комиссия.