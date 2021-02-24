Триллер с участием семейной пары из Дагестана бурно обсуждался в соцсетях далеко за пределами региона. А началась эта история с двух детских кукол, которых убитый горем мужчина принял за своих только что появившихся на свет близнецов.

Нужно быть готовым к тому, что сегодня для создания поддельных новостей могут быть использованы даже дети Фото: Владимир Аносов/РГ

В соцсетях появилось видео, записанное жителем дагестанского села Бабаюрт Даудом Даудовым. На кадрах, снятых на кладбище, мужчина показывает, что вместо двух малышей он чуть не похоронил кукол.

Он рассказал, что несколько дней назад его жена родила двойню в перинатальном центре Ставрополя. Сразу позвонила домой, сообщила радостную новость супругу и родственникам. Однако когда вернулась домой, то огорошила их жутким сообщением: мол, пришли врачи и заявили, что ночью оба ребенка скончались от "разрыва аневризмы".

А с собой мать привезла завернутые в погребальные саваны тела детей. На похороны, как это здесь принято, собрались все родственники, близкие и соседи. Но в самый последний момент Дауд, который никак не мог смириться с утратой, решил все-таки увидеть своими глазами несчастных близнецов. Он развернул саван и обнаружил там кукол. Причем почему-то без глаз.

"Здесь куклы! Здесь просто куклы! Получается, мои дети живы?!" - задается вопросом Даудов на видео.

Он во всем винил ставропольских врачей: именно они, по словам его жены, выдали тела, завернутые в белые простыни. Потрясенный отец собирался отправиться в Ставрополь, чтобы на месте выяснить все детали произошедшего. Правда, в последний момент все-таки решил сначала сообщить о случившемся в полицию. Правоохранители внимательно выслушали его историю и обещали оперативно во всем разобраться.

Сотрудники МВД Дагестана обратились за помощью к ставропольским коллегам и направили официальный запрос в министерство здравоохранения края.

На стремительно разгорающийся скандал всероссийского уровня сразу отреагировал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"От рассказа сердце сжимается. Такое горе! И такая ситуация! Кроме сочувствия, первая реакция - желание разобраться. Уже получено обращение от правоохранительных органов из Республики Дагестан по этому поводу. С указанием данных роженицы. Мы проверили все базы - такая женщина к нам в Ставрополь не поступала. К слову, ставропольские роддома оборудованы камерами наблюдения - проконтролировать можно и по их записям", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

По его словам, в краевом перинатальном центре врачи занимаются лечением пациентов с самыми тяжелыми патологиями при беременности. При этом случаев гибели младенцев тут не фиксировали очень давно. А с двойняшками подобных трагедий в клинике вообще не было никогда. Более того, в случае смерти тело родственникам передает вовсе не медучреждение, а патологоанатомическая служба после соответствующего исследования и процедур (в том числе с обязательным опознанием).

Стало очевидным, что кто-то в этой ситуации явно что-то скрывает.

Пока власти, силовики и врачи разбирались в этом ЧП, Даудов поделился новыми подробностями истории. Жена призналась, что вскоре после получения от врачей известия о смерти детей к ней подошли двое мужчин, которые занимаются отпеванием усопших по местным религиозным традициям. Незнакомцы, по ее словам, и оказали положенные "ритуальные услуги".

"Они ее психологически обработали и успокоили. Сказали, что сейчас детей в саван укутают и ей выдадут. И она написала отказ от дальнейшего лечения. Она выписывается, ей выносят этих кукол, сажают в такси и отправляют", - рассказал Даудов в новом сюжете, который появился на следующий день в соцсетях и в Instagram МВД по Дагестану.

После таких подробностей как у правоохранителей, так и у властей Ставрополья возникло еще больше вопросов. Например, почему на роды женщина издалека отправилась одна, а о гибели детей рассказала мужу только после того, как вернулась в Дагестан? И кто же те двое таинственных мужчин, предложивших свои услуги по погребению? Тем более что обычно этим здесь занимаются женщины. И почему, наконец, в самом перинатальном центре ничего не знают о случившемся?

И вскоре выяснились все подробности скандального происшествия...

Перед тем как перейти к финалу этой истории, обязательно нужно сказать вот о чем. Практически с самого начала на медиков обрушилась волна обвинений и упреков. Как выяснилось, многие пользователи соцсетей и не собирались дожидаться каких-то объяснений со стороны официальных структур, а сразу нашли виновных. Ими, естественно, оказались "бездушные медики" из Ставропольского перинатального центра и чиновники, решившие "скрыть" то ли их просчет, то ли умышленные действия.

Кукол женщина купила в магазине и засыпала в них песок, чтобы те по весу были похожи на тела младенцев

Наконец, во время очередного разговора с полицейскими жена Даудова призналась: это она все подстроила. Как-то ее супруг обмолвился, что хотел бы иметь двойню. Жена думала, что беременна и уже обрадовала мужа, но анализы показали, что беременность отсутствовала. Тогда она решила держать результаты анализов в тайне все девять месяцев. Поэтому и "рожать" собралась в Ставрополе - собрала вещи и уехала одна. Сопровождать себя родственникам не позволила, сославшись на ограничения из-за коронавируса. В краевой столице сняла квартиру. Сначала в ее планах было - инсценировать смерть новорожденных во время родов. Но в итоге несуществующие близнецы "скончались" в первые дни своей вымышленной жизни.

- Я видела, как обрадовался муж, когда узнал, что я беременна, поэтому не хотела его огорчать. По этой причине решила обмануть своего супруга и родственников, - заявила женщина правоохранителям.

Кукол она купила в ближайшем магазине детских игрушек и засыпала в них песок, чтобы по весу были похожи на тела младенцев. После чего завернула их в простыни и отправилась на такси домой в Дагестан.

Эти слова сразу все объяснили. Оказалось, врачи вовсе никого не обманывали: к ним действительно не поступала пациентка, "родившая" близнецов. Кстати, обследование, которое провели в республике, показало, что женщина еще ни разу не рожала в своей жизни.

Сам Даудов вскоре вновь выступил в соцсетях с благодарностью за поддержку и с просьбой не ругать медиков.

"Всех прошу, не ругайтесь, не срамите, не было там вины ни губернатора Ставропольского края, ни перинатального центра", - написал он.

Кроме того, добавил, что поступал в такой ситуации так, как если бы у него действительно родились дети, в существование которых он искренне верил. "Я сделал так, как я должен был сделать. Я ничего не стыжусь", - добавил он.

Внимание: дипфейк!

МВД России объявило конкурс на разработку компьютерной системы, которая позволит выявлять так называемые дипфейки. Это новое слово в виртуальной реальности - убедительные видеоподделки. С помощью искусственного интеллекта можно смоделировать присутствие любого человека там, где его в действительности никогда не было.

- Технология дипфейк существует с 2017 года, но до недавнего времени она чаще всего применялась в архитектуре, кино, дизайне и создании видео-игр, - рассказал "РГ" генерал-лейтенант МВД, руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации, доктор юридических наук Юрий Жданов. - С развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта растет популярность дипфейков, которые могут использоваться не только в развлекательных и маркетинговых форматах. Мошенники смогут применять дипфейк в кибератаках - смоделировать необходимое изображение или голос и с помощью них убедить человека отправить деньги или сообщить персональные данные... Дипфейки могут быть использованы для создания поддельных новостей. Сейчас на рынке десятки приложений, с помощью которых любой может сделать дипфейк, самые известные - Zao, DeepFaceLab, Deepfakes web, а также FakeApp, использующая TensorFlow.

Дипфейки стали стремительно развиваться в последние годы. Технология широко используется для создания реалистичных порнографических роликов с участием знаменитостей, которые никогда в них не снимались, или фальшивых выступлений крупных политических деятелей.

Одним из самых популярных дипфейков в интернете стал ролик с основателем SpaceX Илоном Маском, на котором он якобы поет песню "Трава у дома", которую в действительности исполняет группа "Земляне".