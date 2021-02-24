После танцев тиктокера у Мамаева кургана возбудили дело

В отношении волгоградского студента, который ради эффектного видео устроил танцы у Мамаева кургана, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МВД.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Ранее сообщалось о задержании 20-летнего жителя Городищенского района, студента местного вуза. Задержанный признался, что хотел с помощью видеозаписи добиться увеличения количества подписчиков на своем канале в соцсети Tik Tok.