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24.02.2021 16:14
Рубрика: Происшествия

После танцев тиктокера у Мамаева кургана возбудили дело

Текст: Руслан Мельников

В отношении волгоградского студента, который ради эффектного видео устроил танцы у Мамаева кургана, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МВД.

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Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Ранее сообщалось о задержании 20-летнего жителя Городищенского района, студента местного вуза. Задержанный признался, что хотел с помощью видеозаписи добиться увеличения количества подписчиков на своем канале в соцсети Tik Tok.

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