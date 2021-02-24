Новости

В столичном метро задержали несовершеннолетнего грабителя и его подельника 11:15
Ученые нашли в Сибири следы первой в истории пандемии чумы 11:10
Названы округа Москвы, где квартиры покупают быстрее всего 11:09
В Оренбуржье полицейские получили обморожения, помогая водителям на трассе 11:09
Жителя Кубани оштрафовали за экстремистские тату и нацистские символы 11:08
Forbes рассказал о новой 145-метровой яхте Абрамовича 10:58
Единая дальневосточная авиакомпания синхронизирует маршруты между регионами 10:56
На авиабазе Хмеймим открыли памятник погибшему летчику Пешкову 10:44
Порывы сетей в Челябинской области взяли на контроль в Минэнерго РФ 10:40
В Новосибирске осудили почтальонку, похитившую деньги ветеранов 10:39
Актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в Москве 10:37
Сбербанк увеличил срок льготных ипотечных кредитов до 30 лет 10:24
ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20% 10:22
Директора Норильской фабрики задержали после обрушения цеха 10:12
В Петербурге задержали подозреваемого в неудачном ограблении банка 10:07
В Тольятти после пожара на складе нашли тело ребенка 10:06
Попавший в ДТП гольфист Тайгер Вудс перенес операцию 10:05
Томский школьник устроил пожар для проверки противогаза 10:03
Боевого робота РВСН впервые показали на видео 09:52
Вильфанд рассказал о переменчивой погоде в России 09:50
Судно с опасным грузом в Керченском проливе не будут швартовать к берегу 09:49
В Подмосковье при пожаре погиб отец с двумя детьми 09:39
В Пермском крае осужден мужчина, ударивший пенсионера из-за замечания 09:37
В Японии оценили эффективность российской вакцины "Спутник V" 09:33
Названы самые комфортные для жизни города России 09:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
26 февраля в "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля в "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 10:40
Рубрика: Происшествия

Порывы сетей в Челябинской области взяли на контроль в Минэнерго РФ

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В связи с сохранением аномально холодной погоды с понижением температуры до минус 40 градусов и усилением ветра до 20-25 метров в секунду режим ЧС введен в 10 территориях Челябинской области. Восстановление электроснабжения взяли под контроль Минэнерго РФ.

Буран оставил без электричества 126 населенных пунктов Южного Урала

- Режим ЧС объявлен в девяти муниципальных районах области - Агаповском, Варненском, Верхнеуральском, Кизильском, Карталинском, Нагайбакском, Октябрьском, Троицком и Чесменском, а также в Локомотивном городском округе, - пояснили в правительстве региона. - На ряде автодорог сохраняются заторы. Восстановление поврежденных бураном сетей взяли на контроль в Минэнерго РФ.

По данным ведомства, без электроснабжения в регионе остается около 28,6 тысячи человек. Восстановительные работы ведут 58 аварийных бригад (179 специалистов и 74 единицы техники). На автодорогах работает снегоуборочная техника "Челябинскавтодор" в количестве 118 единиц, от УГИБДД Челябинской области ситуацию контролируют 13 экипажей. Кроме того, на трассах работает пять подвижных пунктов обогрева.

Из-за бурана на Южном Урале задержаны поезда
В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Полянский ответил немецкому дипломату в ООН по поводу доступа в Крым
За сутки в России подтверждено 11 749 случаев COVID-19 в 85 регионах
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках аккаунтов в Twitter
Журналист CNN привился российской вакциной "Спутник V"
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией
Если виновник не известил страховщика о мелком ДТП, рублем его не накажут
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг