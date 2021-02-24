Порывы сетей в Челябинской области взяли на контроль в Минэнерго РФ

В связи с сохранением аномально холодной погоды с понижением температуры до минус 40 градусов и усилением ветра до 20-25 метров в секунду режим ЧС введен в 10 территориях Челябинской области. Восстановление электроснабжения взяли под контроль Минэнерго РФ.

- Режим ЧС объявлен в девяти муниципальных районах области - Агаповском, Варненском, Верхнеуральском, Кизильском, Карталинском, Нагайбакском, Октябрьском, Троицком и Чесменском, а также в Локомотивном городском округе, - пояснили в правительстве региона. - На ряде автодорог сохраняются заторы. Восстановление поврежденных бураном сетей взяли на контроль в Минэнерго РФ.

По данным ведомства, без электроснабжения в регионе остается около 28,6 тысячи человек. Восстановительные работы ведут 58 аварийных бригад (179 специалистов и 74 единицы техники). На автодорогах работает снегоуборочная техника "Челябинскавтодор" в количестве 118 единиц, от УГИБДД Челябинской области ситуацию контролируют 13 экипажей. Кроме того, на трассах работает пять подвижных пунктов обогрева.