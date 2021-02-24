Роскомнадзор проверит обоснованность блокировки ряда Twitter-аккаунтов

Роскомнадзор проверит обоснованность блокировки ряда аккаунтов в Twitter, говорится на сайте ведомства. Также отмечается, что в адрес руководства американской компании Twitter Inc направлено письмо, которым запрошены списки заблокированных российских аккаунтов и затребованы разъяснения.

Информация о блокировке некоторых учетных записей стала известна во вторник, 23 февраля. Затем появилось сообщение в официальном блоге Twitter о выявлении и удалении сотни учетных записей. В нем говорилось, что доступ к ним был ограничен по причине якобы "ведения пророссийской пропаганды" и "подрыва веры в стабильность альянса НАТО", а также иных действий, "направленных против США и ЕС".

В Роскомнадзоре напомнили, что и ранее американские соцсети неоднократно блокировали аккаунты, связанные с Россией. Например, недавно Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V", а прошлым летом - страницу проекта "Лидеры России".