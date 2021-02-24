Telegram расширил свой функционал

Мессенджер ввел функцию автоматического удаления сообщений в любом чате, а также временные ссылки для приглашения в группы и каналы. Количество участников в группах теперь не ограничено. Информация появилась в официальном блоге Telegram.

Отмечается, что теперь автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. "В таком режиме послания исчезают через 24 часа или семь дней после отправки, - говорится в сообщении. - В группах и каналах включать эту функцию смогут только администраторы".

Отметим, что ранее функция автоматического удаления была доступна лишь в секретных чатах Telegram. Данный мессенджер позволяет пользователям обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Основатель Telegram Павел Дуров пояснил, что секрет популярности мессенджера кроется в консистенции. "Последние 7,5 лет мы целенаправленно делали упор на конфиденциальность, при этом не забывая о качестве самого приложения и введении новых функций, - отметил Дуров.

Добавим, что в 2021 году Telegram переживает новый пик прироста аудитории: только за январь к платформе присоединилось 70 миллионов новых пользователей, а общее их число приблизилось к 600 миллионам, сделав Telegram самым скачиваемым приложением в мире.