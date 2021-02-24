Новости

В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за непогоды 07:31
Telegram расширил свой функционал 07:02
Врач назвал способ улучшить зрение за три минуты в день 06:27
В Новой Зеландии спасли 28 черных дельфинов 06:02
Журналист CNN привился российской вакциной "Спутник V" 05:55
Врач рассказал, как избавиться от темных кругов под глазами 05:43
Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре 05:30
СМИ: В Японии распространяются штаммы коронавируса из ЮАР и Бразилии 05:24
Китайский аппарат "Тяньвэнь-1" вышел на опорную орбиту Марса 04:57
Мэр Нью-Йорка обозначил сроки отказа от защитных масок 04:43
Ромни: Республиканцы поддержат кандидатуру Трампа на будущих выборах 04:22
Иммунолог не исключил сочетания эпидемий COVID-19 и гриппа 03:28
Пожар в металлическом ангаре в Москве потушили 03:11
Посол России на Кубе вручил Вооруженным силам страны медаль Победы 02:21
Газоснабжение 4 сел из 5 восстановлено в Оренбургской области 02:14
Во Франции хакеры похитили данные почти 500 тысяч пациентов 02:09
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией 00:52
Столкновениях банд в пригороде Парижа обернулись гибелью подростков 00:31
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс госпитализирован после ДТП 00:24
Amnesty International более не считает Навального "узником совести" 23.02.2021
Псаки: США ответит на "недружественные шаги", приписываемые России 23.02.2021
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках в Twiiter 23.02.2021
Определились все участники плей-офф КХЛ 23.02.2021
Украина вышла из договора СНГ по гражданской авиации 23.02.2021
Фото: социалисты Болгарии возложили цветы у памятника Советской армии 23.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
В Москве появятся трамваи нового поколения
В Москве появятся трамваи нового поколения
24.02.2021 07:02
Рубрика: Digital

Telegram расширил свой функционал

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мессенджер ввел функцию автоматического удаления сообщений в любом чате, а также временные ссылки для приглашения в группы и каналы. Количество участников в группах теперь не ограничено. Информация появилась в официальном блоге Telegram.

Фото: Reuters
Как изменения в WhatsApp отправили людей в Telegram и Signal

Отмечается, что теперь автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. "В таком режиме послания исчезают через 24 часа или семь дней после отправки, - говорится в сообщении. - В группах и каналах включать эту функцию смогут только администраторы".

Отметим, что ранее функция автоматического удаления была доступна лишь в секретных чатах Telegram. Данный мессенджер позволяет пользователям обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Основатель Telegram Павел Дуров пояснил, что секрет популярности мессенджера кроется в консистенции. "Последние 7,5 лет мы целенаправленно делали упор на конфиденциальность, при этом не забывая о качестве самого приложения и введении новых функций, - отметил Дуров.

Добавим, что в 2021 году Telegram переживает новый пик прироста аудитории: только за январь к платформе присоединилось 70 миллионов новых пользователей, а общее их число приблизилось к 600 миллионам, сделав Telegram самым скачиваемым приложением в мире.

Digital Технологии

Главное сегодня

ВОЗ: Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках в Twiiter
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией
Иммунолог не исключил сочетания эпидемий COVID-19 и гриппа
Медведев и Лукашенко побеседовали по телефону и договорились о встрече