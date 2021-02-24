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24.02.2021 15:10
Рубрика: Российский автопром

УАЗы в США. Завод рассказал об экспорте автомобилей в 90-е

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

В конце прошлого года сообщалось о том, что компания Bremach Inc. стала официальным дистрибьютором УАЗ "Патриот" и "Пикап" на американском авторынке.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Ульяновский автомобильный завод напомнил, что УАЗы уже продавались в США. В своих соцсетях российская марка опубликовала архивный снимок, на котором УАЗ-3151 позирует на фоне здания Капитолия в Вашингтоне.

Фотография была сделана в июле 1993 года. Тогда в США с целью организации совместного предприятия прибыли директор УАЗа Павел Лежанкин и руководитель внешнеторговой фирмы Владимир Антонов.

Визит оказался успешным. В штате Делавэр удалось создать корпорацию UAZ of America. Зарубежная компания занималась реализацией внедорожника УАЗ-3151 (ныне УАЗ "Хантер") и бортового грузовика УАЗ-3303 (УАЗ "Буханка"). Модели, адаптированные под местный рынок, оценивались примерно в 12 000 долларов.

Что касается Bremach, то в данный момент фирма проводит сертификационные испытания Taos ("Патриот") и Brio ("Пикап"). Известно, что Bremach Taos стоит 26 405 долларов (около 1 944 000 рублей).

#УАЗ