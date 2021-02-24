УАЗы в США. Завод рассказал об экспорте автомобилей в 90-е

В конце прошлого года сообщалось о том, что компания Bremach Inc. стала официальным дистрибьютором УАЗ "Патриот" и "Пикап" на американском авторынке.

Ульяновский автомобильный завод напомнил, что УАЗы уже продавались в США. В своих соцсетях российская марка опубликовала архивный снимок, на котором УАЗ-3151 позирует на фоне здания Капитолия в Вашингтоне.

Фотография была сделана в июле 1993 года. Тогда в США с целью организации совместного предприятия прибыли директор УАЗа Павел Лежанкин и руководитель внешнеторговой фирмы Владимир Антонов.

Визит оказался успешным. В штате Делавэр удалось создать корпорацию UAZ of America. Зарубежная компания занималась реализацией внедорожника УАЗ-3151 (ныне УАЗ "Хантер") и бортового грузовика УАЗ-3303 (УАЗ "Буханка"). Модели, адаптированные под местный рынок, оценивались примерно в 12 000 долларов.

Что касается Bremach, то в данный момент фирма проводит сертификационные испытания Taos ("Патриот") и Brio ("Пикап"). Известно, что Bremach Taos стоит 26 405 долларов (около 1 944 000 рублей).