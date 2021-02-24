В Республике Беларусь заморожены цены социально значимых товаров и лекарств

В Республике Беларусь с 24 февраля заморожены цены на 62 социально значимых товара (57 из них - продукты питания, 5 - средства гигиены и хозтовары) , а также на 50 лекарственных препаратов, постановление опубликовано на национальном правовом портале республики.

В список товаров, определенных постановлением "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости", вошли молочные продукты, мясо, рыба, мучное, яйца, масло, овощи, соль и сахар, хозяйственные товары, например, мыло и подгузники. Что касается лекарств, то цены будут регулировать для таких популярных медицинских препаратов, как анальгин, парацетамол, капли в нос и многих других.

В оставшиеся до конца февраля дни стоимость этих товаров останется неизменной, а с 1 марта цены разрешено увеличивать не более чем на 0,2% в месяц. При этом если повышение необходимо в большем объеме, то его необходимо в обязательном порядке согласовывать с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Беларуси. Эти меры, говорится в документе, приняты "в целях стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка".

Что касается заморозки цен в Республике Беларусь, то это сделано в пользу населения, чтобы социально значимые товары не дорожали, объяснил в комментарии для "РГ" доктор физико-математических наук, профессор Белорусского государственного университета Михаил Ковалев.

"В то же время правительство фактически соглашается с тем, что рыночными и антимонопольными методами цены удерживать не удается", - говорит эксперт. Тем более, продолжает он, что рост цен, как правило, вызван тем, что за предыдущий год по отношению к доллару белорусский рубль девальвировался примерно на 20% и понятно, что в любых, даже "самых отечественных" товарах присутствует импортная составляющая. По данным Белстата, в 2020 году сильнее всего подорожали растительное масло - на 35%, рыба и продукты из нее, свежие овощи и фрукты, а также гречка, которая за год прибавила в цене 23%.

В России вмешиваться в ценообразование государство может, если цены на базовые продукты изменились более чем на 10% в течение месяца

Продукция из Беларуси достаточно популярна в России, не только в приграничных регионах, но и в целом на европейской территории страны. При этом факт заморозки цен, уверен эксперт "РГ", на торговых взаимоотношениях России и Беларуси в негативную сторону никак не скажется. "На нашей торговле может сильно сказаться та ситуация, когда в российских магазинах стоимость, например, сливочного масла не растет пропорционально росту курса доллара. В этом случае Беларусь в долларах получает средств меньше. Поэтому нам важно, чтобы дорожала нефть и крепчал российский рубль. Кроме того, если внутри России цены будут повыше, то бизнес Республики Беларусь будет заинтересован в увеличении объемов торговли", - резюмирует Ковалев.

Россия пришла к соглашениям

Пока непонятно, на какие конкретно ценовые сегменты, виды фасовки будут распространены ограничения белорусских властей, говорит руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Например, будут ли ограничиваться цены на обычный рис или также рис басмати и с травами, молоко в бутылках по 1 литру пастеризованное 2,5-3,2% жирности или какое-то другое. В любом случае объем поставок белорусских продуктов на российский рынок может вырасти: белорусским поставщикам будет привлекательнее продавать товары без регулирования цен. Однако демпинг со стороны белорусских поставщиков вряд ли возможен - по низким ценам они могут продать продовольствие и у себя.

В России сейчас также действуют ограничения цен. Но касаются они всего лишь двух товаров - сахара и подсолнечного масла, цены на которые показали в прошлом году резкий рост. В конце 2020 года минпромторг, минсельхоз, производители и торговые сети заключили соглашения, зафиксировав стоимость этих продуктов в рознице на уровне 46 рублей за кг сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла. Действовать эти соглашения будут до конца I квартала 2021 года. Российские власти уже неоднократно заявляли, что продлевать их или распространять на другие продукты они считают нецелесообразным и даже опасным. Они могут привести к дефициту товаров в магазинах. Более подходящими мерами в Минэкономразвития России считают экспортные пошлины на зерно и масличные, а также поддержку сельхозтоваропроизводителей.

Тогда как в Беларуси ограничили цены на 62 социально значимых товара, в том числе на рис, муку, гречку, манку, овсянку, перловку, хлеб, говядину, свинину, курятину, некоторые колбасы, рыбу, молоко и кисломолочные продукты, некоторые фрукты и овощи, сахар, мыло, туалетную бумагу, подгузники, спички. С 1 марта 2021 года изменение цен на эти виды товаров не должно будет превышать 0,2% в месяц к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Повышать цены больше возможно только после согласования со специальной правительственной комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования. В России вмешиваться в ценообразование государство может, если цены на базовые продукты изменились более чем на 10% в течение месяца.

Подготовила Татьяна Карабут