В Республике Беларусь заморожены цены социально значимых товаров и лекарств

В список товаров, определенных постановлением "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости", вошли молочные продукты, мясо, рыба, мучное, яйца, масло, овощи, соль и сахар, хозяйственные товары, например, мыло и подгузники. Что касается лекарств, то цены будут регулировать для таких популярных медицинских препаратов, как анальгин, парацетамол, капли в нос и многих других.
В оставшиеся до конца февраля дни стоимость этих товаров останется неизменной, а с 1 марта цены разрешено увеличивать не более чем на 0,2% в месяц. При этом если повышение необходимо в большем объеме, то его необходимо в обязательном порядке согласовывать с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Беларуси. Эти меры, говорится в документе, приняты "в целях стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка".
Что касается заморозки цен в Республике Беларусь, то это сделано в пользу населения, чтобы социально значимые товары не дорожали, объяснил в комментарии для "РГ" доктор физико-математических наук, профессор Белорусского государственного университета Михаил Ковалев.
"В то же время правительство фактически соглашается с тем, что рыночными и антимонопольными методами цены удерживать не удается", - говорит эксперт. Тем более, продолжает он, что рост цен, как правило, вызван тем, что за предыдущий год по отношению к доллару белорусский рубль девальвировался примерно на 20% и понятно, что в любых, даже "самых отечественных" товарах присутствует импортная составляющая. По данным Белстата, в 2020 году сильнее всего подорожали растительное масло - на 35%, рыба и продукты из нее, свежие овощи и фрукты, а также гречка, которая за год прибавила в цене 23%.
Продукция из Беларуси достаточно популярна в России, не только в приграничных регионах, но и в целом на европейской территории страны. При этом факт заморозки цен, уверен эксперт "РГ", на торговых взаимоотношениях России и Беларуси в негативную сторону никак не скажется. "На нашей торговле может сильно сказаться та ситуация, когда в российских магазинах стоимость, например, сливочного масла не растет пропорционально росту курса доллара. В этом случае Беларусь в долларах получает средств меньше. Поэтому нам важно, чтобы дорожала нефть и крепчал российский рубль. Кроме того, если внутри России цены будут повыше, то бизнес Республики Беларусь будет заинтересован в увеличении объемов торговли", - резюмирует Ковалев.
Пока непонятно, на какие конкретно ценовые сегменты, виды фасовки будут распространены ограничения белорусских властей, говорит руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Например, будут ли ограничиваться цены на обычный рис или также рис басмати и с травами, молоко в бутылках по 1 литру пастеризованное 2,5-3,2% жирности или какое-то другое. В любом случае объем поставок белорусских продуктов на российский рынок может вырасти: белорусским поставщикам будет привлекательнее продавать товары без регулирования цен. Однако демпинг со стороны белорусских поставщиков вряд ли возможен - по низким ценам они могут продать продовольствие и у себя.
В России сейчас также действуют ограничения цен. Но касаются они всего лишь двух товаров - сахара и подсолнечного масла, цены на которые показали в прошлом году резкий рост. В конце 2020 года минпромторг, минсельхоз, производители и торговые сети заключили соглашения, зафиксировав стоимость этих продуктов в рознице на уровне 46 рублей за кг сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла. Действовать эти соглашения будут до конца I квартала 2021 года. Российские власти уже неоднократно заявляли, что продлевать их или распространять на другие продукты они считают нецелесообразным и даже опасным. Они могут привести к дефициту товаров в магазинах. Более подходящими мерами в Минэкономразвития России считают экспортные пошлины на зерно и масличные, а также поддержку сельхозтоваропроизводителей.
Тогда как в Беларуси ограничили цены на 62 социально значимых товара, в том числе на рис, муку, гречку, манку, овсянку, перловку, хлеб, говядину, свинину, курятину, некоторые колбасы, рыбу, молоко и кисломолочные продукты, некоторые фрукты и овощи, сахар, мыло, туалетную бумагу, подгузники, спички. С 1 марта 2021 года изменение цен на эти виды товаров не должно будет превышать 0,2% в месяц к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Повышать цены больше возможно только после согласования со специальной правительственной комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования. В России вмешиваться в ценообразование государство может, если цены на базовые продукты изменились более чем на 10% в течение месяца.
Подготовила Татьяна Карабут
Всегда есть выбор
Пшеничная мука в 2000 году стоила 8,1 руб., в 2010-м - 21,4 руб., в 2020-м - 36,4 руб. за один кг (Росстат). Хлеб из такой муки высшего сорта в 2000 году - 12,2 руб., в 2010-м - 42,6 руб., в 2019-м - уже 77,4 руб. Пришла пора печалиться и плакать? А подсластить? Сахарный песок в 2000 году - 15,6 руб., в 2010-м - 40,6 руб., в 2019-м - 31,6 руб. Сливочное масло в 2000 году - 69,1 руб., в 2010-м - 239,5 руб., в 2019-м - 613,4 руб. Куда же вы так спешите? Разве мы вас торопим? А как картошка? В 2000 году - 5,2 руб., в 2010-м - 28,9 руб., в 2019-м - 21,4 руб.
Что добавила пандемия? В 2020 году цены на хлеб поднялись на 7,2%, на сахарный песок - на 64,5%, на картошку - на 40%, на сливочное масло - на 4,2%. Подсолнечное масло - на 25,9%, фрукты и овощи - на 17,4%. На продовольствие все вместе рост цен на 4,2% (Росстат).
Кто же здесь злодей и вредитель? Кто гонит цены вверх? Само собой урожаи - неурожаи. А еще? Девальвация рубля в 2020 году делает гораздо дороже все импортные составляющие, без них аграрный сектор России пока не может обойтись. Доля импорта семян в зерновых культурах - 10% (в кукурузе - 54%), в овощах - 57% (сахарной свекле - до 100%), в подсолнечнике - 74%. Иностранные кормовые добавки - по отдельным позициям до 100% (минсельхоз, май 2020). Ветеринарные препараты - до 60-65% импорта. В сельскохозяйственном машиностроении, по оценке, в районе 40%, в машиностроении для "пищевки" - до 60%. Рано или поздно розничные цены у нас дома "подстраиваются" под девальвацию рубля, под удорожание импорта. Тем более, российский бизнес давно привык считать доходы в валюте, стараясь влиять на цены и затраты так, чтобы и после девальвации сохранить свои доходы в долларовом измерении. Как с этим бороться? Развивать свое производство, замещать импорт. И еще пытаться избежать взрывных девальваций. Как же они надоели! 1994, 1998, 2008/2009, 2014, 2018, 2020 годы. Когда следующая?
Еще один "враг" - рост мировых цен. Биржевые цены на пшеницу взлетели на 56% с мая 2020 года, на кукурузу - на 75% с августа. Как-то незаметно для нас Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы, обогнав США и Канаду. Даже в экспорте кукурузы мы - N 7. В аграрном секторе много преференций от государства, нормализованы условия бизнеса (кредиты, процент, налоги). Мы - N 2 в мире по экспорту подсолнечного масла. С марта 2020 года мировые цены на него выросли на 22%.
Какое искушение! Прибыльность экспорта, когда долларовые цены растут, а рубль девальвирован, должна зашкаливать. Но это значит, что всегда есть выбор - гнать за границу (это очень выгодно!) или внутрь России, для всех нас (уже не так выгодно)! Неизбежно внутренние цены на хлеб, на сахар, на масло, на что угодно подталкиваются вверх - догоняйте экспортные! Расти большой, не будь лапшой! И ведь вырастут!
Есть масса рычагов, чтобы замедлить цены (налоги, пошлины, квоты на экспорт, госзакупки, преференции). Самые худшие из них - задания на поставку, лимиты цен, принуждение, карточки. Такая крупнокалиберная артиллерия хороша для войны. Известно, к чему она приводит, если бить из нее в мирное время, если год за годом распределять все больше и больше - сверху, лимитами, по назначенным ценам доводить до миллионов ртов продовольствие.
Чем глубже вмешательство, тем выше риски пустых полок. В начале 1980-х годов, через 30 с лишним лет после войны, во многих городах СССР были продовольственные карточки. Вот что пишут свидетели. "Северодвинск, с 1982-го ввели карточки (именно карточки, прикрепление к магазину, там картотека) на мясо, масло, колбасы и сыры. Бабушка радовалась - хоть что-то можно будет купить". "В Казани продуктовые талоны введены были в марте-апреле 1979 года. По ним на каждого в месяц полагалось: 400 г масла (меньше солдатской нормы) и 1 кг мяса или колбасы - поначалу..." "Я вырос в Тольятти. Талоны на масло и колбасу у нас были примерно с 1977 года". "Могу показать "живой" талон на колбасу 1980 года в гастроном на Гурзуфской улице Свердловска". "В Куйбышеве в начале 1983 года талоны на мясо и сливочное масло точно были - нашел несколько неотоваренных". "1981 год. Волгоград. Ввели талоны на сливочное масло". "Осень 1982 года. Поехал в командировку в Новосибирск... Подхожу к продавцу: "Мне масла грамм 100" - "Карточку, пожалуйста". И взяла меня такая стыдоба! Я, москвич поганый, еще кочевряжился, типа "какое-то оно неправильное", а местным это только по талонам!" "В 1978-м году умиравшая моя двоюродная бабушка (учитель, кавалер ордена Ленина) не могла купить в Оренбурге белого хлеба, столь необходимого при ее больном пищеводе". "Из Барнаула в 1960-х мне писали родители в Москву, что у них серая булка, посыпанная сахаром, - это "пирожное".
Мы испытываем сегодня реальную опасность в том, что можем, принимая то одну оперативную меру, то другую, ссылаясь на международный опыт, сами того не замечая, уйти, как это было в 1928-1929 годах, в осажденную, больную, огосударствленную экономику, питаемую ложными целями, хватающуюся за любые рычаги прямого управления, но неспособную прокормить собственное население. Такие идеи бродят в воздухе. Не стоит делать шаг за шагом туда, где нет надежды на достойную жизнь для всех. Не стоит уходить в "новый виток истории".