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24.02.2021 23:29
Рубрика: Общество

Виновную в экологической катастрофе дочку "Норникеля" оштрафовали

Текст: Елена Манукиян

Компания "Безопасность в промышленности", которая проводила экспертизу резервуара ТЭЦ в Норильске, оштрафована на один миллион рублей, сообщили в Енисейском управлении Ростехнадзора. Отмечается, что это максимально возможный штраф. При этом, именно дочкой "Норникеля" был допущен целый комплекс нарушений, который в мае прошлого года привел к экологической катастрофе федерального масштаба. Тогда из-за повреждения промышленного резервуара произошел разлив 21 тысячи тонн дизельного топлива - это несколько железнодорожных цистерн.

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По результатам проведенного технического расследования установлено, что при проведении экспертизы емкости компанией не были выполнены необходимые работы: например, контроль за состоянием сварных соединений нижних поясов резервуара, измерения толщины поясов кровли и днища, необходимые расчеты конструктивных элементов на прочность и устойчивость. В то же время "Безопасность в промышленности" приняла решение об увеличении максимального уровня налива дизельного топлива, несмотря на фиксацию отклонений в худшую сторону наружного контура днища от горизонтали.

Все нарушения являются грубыми, повлекшими существенный вред состоянию и качеству окружающей среды говорится в сообщении. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. По факту случившегося также возбуждено уголовное дело.

Общество Экология Правительство Минприроды Росприроднадзор Разлив нефтепродуктов в Норильске

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