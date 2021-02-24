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24.02.2021 05:55
Рубрика: Общество

Журналист CNN привился российской вакциной "Спутник V

Работающий в Москве американский журналист Мэттью Чэнс привился от COVID-19 российским препаратом "Спутник V". По словам сотрудника CNN, проблем с доступом к вакцине в столице России нет. "Я совсем не отношусь к категории тех, кто уязвим", - цитирует Чэнса ТАСС.

Фото: AP Photo/Elise Amendola
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В своем репортаже корреспондент из США подчеркнул, что он абсолютно спокоен после укола, так как были проведены масштабные клинические испытания препарата "Cпутник V". Вакцина себя хорошо зарекомендовала, ее эффективность составляет 91,6 процента.

Как ранее писала "Российская газета", находящиеся в России дипломаты начали прививаться от коронавируса. МИД РФ предложил всем иностранным посольствам и представительствам международных организаций провакцинироваться российским препаратом.

Общество Здоровье В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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