Александр Горшков: Состав на ЧМ по фигурному катанию объявим 1 марта

- Саша выступала на командном Кубке Первого канала, будучи травмированной, - ответил Горшков на вопрос корреспондента "РГ". - Тогда было понимание, что надо выступать. Но Трусова - одна из тех, с кем связаны наши надежды на результат. Сейчас заставлять ее снова выходить на лед с незалеченной травмой было бы нецелесообразно, если говорить, прагматично.

Напомним, что после декабрьского чемпионата России ФФККР официально объявила, что чемпионы России (Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова - Иван Букин) гарантировали себе участие в чемпионате мира. При этом Евгений Плющенко, тренер бронзового призера чемпионата страны Александры Трусовой, заявил, что фигуристка готовится к ЧМ.

В связи с этим Горшков напомнил о принципах формирования национальной команды для участия в чемпионатах мира и Европы.

- Если говорить о женском одиночном катании, то у нас три квоты. Две путевки распределяются по результатам, третья - по рекомендации нашего тренерского совета, - отметил Горшков. - Кандидатуры затем утверждаются исполкомом федерации. Но я бы не забегал вперед. Состав будет объявлен в понедельник, 1 марта.